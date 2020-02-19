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“Türkiye ile ast-üst ilişkisi değil, eşit bir ilişki olmalı."

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“Türkiye ile ‘asla’ bir düşmanlık ilişkim yoktur, olamaz” “Türkiye ile ast-üst ilişkisi değil, eşit bir ilişki olmalı."
“Türkiye ile ast-üst ilişkisi değil, eşit bir ilişki olmalı."

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye ile ‘asla’ düşmanlık ilişkisi olmadığını ve olamayacağını belirterek, Belediye başkanlığı döneminde Lefkoşa ile Ankara’yı kardeş şehir ilişkisi kurduğunu hatırlatarak, “Türkiye ile ast-üst ilişkisi değil, eşit bir ilişki olmalı. Türkiye ile medeni bir ilişki isterken kendi ev ödevimizi de yapmamız lazım” değerlendirmesini yaptı.

Gazetecilerin The Guardian’a verdiği röportaj ile ilgili sorusu üzerine konuşan Cumhurbşakanı Mustafa Akıncı, “Rahmetli Tayfur Sökmen hakkında kötü bir şey düşünmedim ve söylemedim. İkinci bir Tayfur Sökmen olmam dedim ve bunu ilk defa söylemiyorum” dedi. Geçmişte KKTC’nin Türkiye’ye ilhakı söylemlerini değerlendirirken de ikinci Sökmen olma düşüncesi olmadığını söylediğini hatırlatan Akıncı, “O zaman hiç tepki almadım, o günlerde bunu bana söyleten TC Cumhurbaşkanı eski başdanışmanlarından Yiğit Bulut’un “KKTC’nin vilayet olmalı” söylemlerine ve Türkiye’de yayın yapan bazı gazetelerin yazılarına ilişkin söyledim” ifadelerini kullandı. Mustafa Akıncı, Türkiye’ye bağlanmayı savunan Rauf Denktaş’ın daha sonra Türkiye’ye bağlanmanın felaket olacağını söylediğine de dikkat çekti.

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