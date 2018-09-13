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Türkiye obezitede Avrupa şampiyonu

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Birleşmiş Milletler'in raporuna göre 53 ülkenin nüfusu incelendiğinde Türkiye yüzde 32.1 oranıyla obezitede Avrupa kıtasının birincisi oldu. T
Türkiye obezitede Avrupa şampiyonu

Türkiye'yi  yüzde 28.9'la Malta ve 27.8'le İngiltere izliyor. Araştırmaya göre Avrupa'da obezite ortalaması yüzde 23.3 ölçüldü.

Hürriyet'in haberine göre İngiltere'yi Macaristan yüzde 26.4 ile dördüncü, Litvanya ise yüzde 26.3 ile beşinci sırada izledi.

Nüfuslarında en az obezite sorunu yaşayanların olduğu ülkeler ise yüzde 14.2 ile Tacikistan, yüzde 16.6 ile Özbekistan ve Kırgızistan, yüzde 17.9 ile Bosna-Hersek, yüzde 18.6 ile Türkmenistan, yüzde 18.9 ile Moldova ve yüzde 19.5 ile İsviçre oldu.

Uzmanlar, aşırı kilolu olma hali olarak da tanımlanan obeziteye yetersiz egzersiz, sağlıksız beslenme ve aşırı alkol tüketimi gibi sebeplerin yol açtığını vurguluyor. Aşırı kilo diyabet ve kalp hastalıklarına yol açabiliyor.

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