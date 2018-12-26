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Türkiye'ye yalnız dönen angut kuşu göç etmedi: Eşini avcılar öldürmüş olabilir, dişimiz sanki yas tutuyor

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Kış aylarında eşiyle Güney Asya ülkelerine göç eden, yaz aylarında 5 bin kilometre yol katedip 6 yıldır Osmaniye'deki bir çiftliğe kurduğu yuvasına dönen angut, bu yıl göç etmedi.
Türkiye'ye yalnız dönen angut kuşu göç etmedi: Eşini avcılar öldürmüş olabilir, dişimiz sanki yas tutuyor

Sadakatleriyle bilinen bir tür olan angutun, eşinin avcılar tarafından vurulduğu bu yüzden de çiftlikten ayrılmadığı tahmin ediliyor.

Bu yıl Türkiye'deki yuvasına tek başına dönen dişi angut, göç vakti gelmesine rağmen yuva yaptığı çiftlikten ayrılmadı.

Karacalar köyünde bulunan çiftliğin sahibi Hakan Tuncer, dişi ile erkek ördeğin 6 yıl önce çiftliğine gelerek yuva yaptıklarını söyledi. Yuvalarına hiç dokunmadığını ve onları beslediğini dile getiren Tuncer, "O seneden sonra her yıl çiftliğime gelerek yuva yapıyorlar, yavrularını yumurtadan çıkarıp hep birlikte göç ediyorlardı. 6 sene boyunca bu hiç aksatmadan böyle devam etti" dedi.

Her yıl 9 ila 11 arası yavru çıkardıklarını ancak yavruların ertesi sene gelmediğini sadece anne baba ördeğin geri geldiğini anlatan Tuncer, "Bu yıl erkek ördek gelmedi. Sadece dişisi geldi. O da yanıma gelip bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Normalde erkeği varken yanıma hiç gelmezdi. Bu yıl benden kaçmıyor hatta kendi gelip yanıma konuyor. 6 yıldan beri çiftliğe gelip yavrulayan angut tek kaldı ve ona artık biz bakıyoruz" diye konuştu.

 

Ördeğin erkeğinin yasını tutar gibi davrandığını dile getiren Tuncer, şunları söyledi:

"Bu cins ördekler eşi ölünce kolay kolay başka eşle olmuyorlar. Dişimiz sanki yas tutuyor. Geçen sene 10 yavru vardı. 8 tanesi anne baba ile geri gitti, iki tanesi burada kaldı. Onları besledim büyüttüm. Yakında onlar da yavrulayıp buradan göç ederler. Normalde bu ördeğin de şimdiye kadar göç etmesi lazımdı ama gitmedi. Eskiden erkeği yanındayken yanıma gelmez uçarlardı. Bu sene tek gelince gelip yanıma konuyor, onu sevmemizi istiyor. Tahminen eşini avcılar öldürdü."

EŞLERİNİN ARDINDAN YAS TUTTUKLARINA İNANILIR'

 

Doğa, Yaban Hayatı Koruma ve Araştırma Derneği Başkanı veteriner Bünyamin Akın da angutların yuva yapmak için sulak bölgeleri tercih ettiğini ve yaptığı yuvada kendini güvende hissettiği takdirde ömür boyu aynı yuvaya gelip yumurtladığını söyledi.

Angutların en büyük özelliklerinin eşlerine sadakati olduğunun altını çizen Akın, "Başka tür kuşlar, hayatları boyunca farklı karşı cins türleriyle ilişki kurabilirken angutlar hayatları boyunca tek bir eşle ilişki kurar. Eşleri öldüklerinde de başka bir eş bulmazlar. Hatta bazı inanışlarda onların eşlerinin ardından yas tuttuğuna inanılır. Normalde göç zamanlarını şaşırmazlar ve yerleşik bir düzenleri çok yoktur. Bu ördeğin çiftlikten ayrılmaması ve insanlara yaklaşması gerçekten ilginç" diye konuştu.

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