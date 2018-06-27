UBP'de sular durulmuyor.. 2. İstifa da geldi
Yerel seçimlerden sonra anamuhalefet UBP'de kurultay tartışması alevlendi.
Yerel seçim sonuçlarından Genel Merkezi sorumlu tutan örgüt başkanları istifa etmeye başladı.
UBP Göçmenköy örgüt başkanı dün istifasını verirken bugün de Düzova örgüt başkanı istifa etti.
UBP Düzova Örgüt Başkanı Sermed Emin'in görevinden istifa ettiğini açıkladı.
UBP'de Kurultayın Kasım ayında yapılması bekleniyor.
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