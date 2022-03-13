  • BIST 2.053,85
  • Altın 941.013
  • Dolar 14.7521
  • Euro 16.0951
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 4 °C
  • Girne 7 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 4 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Ukrayna müftüsü, Rus askerlerine karşı savaşacak

» »
Ukrayna müftüsü, Rus askerlerine karşı savaşacak
Ukrayna müftüsü, Rus askerlerine karşı savaşacak

Ukrayna Müslümanları Dini İdaresi (Umma) Müftüsü Said İsmagilov, sosyal medya hesabından yaptığı fotoğraflı paylaşımda, askeri üniforma giyerek Kiev Bölgesel Savunma Kuvvetleri üyeleri ile poz verdi.

Tatar kökenli İsmagilov, kendisi ve beraberindekileri "teröre karşı savunma güçleri" olarak tanımlayarak, "Barış zamanında bildiğiniz bu inanılmaz vatansever insanlar, aniden savaş zamanında kardeş oluyorlar." ifadesini kullandı.

İsmagilov, daha önce AA’ya yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle pek çok Müslüman'ın kaçmak ve mülteci durumuna düşmek zorunda kaldığını belirterek, "Ukrayna Müslümanları müftüsü olarak Ukrayna'daki Müslümanları ordumuza ve devletimize desteğe çağırıyorum." demişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Google, Ukrayna’da hava saldırılarını erkenden uyaracak11 Mart 2022 Cuma 20:26
  • BOSNA-HERSEK DEVLET BAŞKANLIK KONSEYİ HIRVAT ÜYESİ ZELJKO KOMSİÇ, NATO TEMSİLCİSİNİ KABUL ETTİ09 Mart 2022 Çarşamba 21:54
  • AP MİLLETVEKİLİ CLARE DALY’DEN UKRAYNA VE AFGANİSTAN'A "ÇİFTE STANDART" UYGULANDIĞI TEPKİSİ09 Mart 2022 Çarşamba 21:50
  • Arap ülkeleri, Batı'nın baskısına rağmen Rusya-Ukrayna savaşında tarafsızlıktan yana09 Mart 2022 Çarşamba 21:37
  • DSÖ, RUSYA'YA "UKRAYNA'DA BARIŞÇIL ÇÖZÜM TAAHHÜT ETME" ÇAĞRISINDA BULUNDU09 Mart 2022 Çarşamba 21:30
  • Zelenskiy, Ukrayna'ya yeterli destek vermeyen Batı'yı eleştirdi08 Mart 2022 Salı 18:30
  • Paris’in en ünlü caddesini koyunlar doldurdu08 Mart 2022 Salı 17:15
  • 11 yaşındaki Ukraynalı çocuk bir başına 1000 kilometre kat edip Slovakya’ya ulaştı08 Mart 2022 Salı 17:00
  • Rusya-Ukrayna arasındaki 3. tur görüşmeler sona erdi07 Mart 2022 Pazartesi 21:28
  • İngiltere, Kanada ve Hollanda: Rus enerjisine bağımlılıktan 'adım adım' uzaklaşılmalı07 Mart 2022 Pazartesi 21:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti