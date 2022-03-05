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Ukrayna'dan Polonya'ya son 24 saatte 106 bin kişi geçti

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Ukrayna'dan Polonya'ya son 24 saatte 106 bin kişi geçti
Ukrayna'dan Polonya'ya son 24 saatte 106 bin kişi geçti

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Pawel Bossernaker, son 24 saatte 106 bin kişinin Ukrayna'dan Polonya'ya geldiğini, bunun son 10 gündeki en yüksek sayı olduğunu belirtti.

Bossernaker, savaş nedeniyle Ukrayna'dan Polonya'ya toplam 800 bin kişinin geçtiğini belirterek "Şu anda Polonya-Ukrayna sınırında 30 kabul noktası oluşturduk. Ayrıca yerel yönetimler tarafından oluşturulan küçük kabul noktaları da bulunuyor." dedi.

Polonya makamları ayrıca Polonya'nın 27 noktasında Ukraynalıların yardımlarla ilgili bilgi alabilecekleri merkezler kurulduğunu bildirdi.

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