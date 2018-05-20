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Ulaş Gökçe 19 Mayıs’ta gençlerle yürüdü

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Bağımsız Mağusa Belediye Başkan adayı Ulaş Gökçe, seçim ziyaretleri çerçevesinde dün gençlerle beraber Salamis Yolu’nda yürüdü.
Ulaş Gökçe 19 Mayıs’ta gençlerle yürüdü

Esnaf ve yol üzerinde alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden Gökçe, Salamis Yolu’nun Mağusa’nın ana damarı olduğunu, burada bir proje hayata geçirileceği zaman planlı, programlı ve esnafı minimum zarara uğratacak şekilde uygulanmalı dedi. Kendisi ve ekibinin Salamis Yolu konusunda yoğun mesai harcadığını söyleyen Gökçe, sadece yol için değil yolla bağlantısı olan tüm çevre için projeler geliştirdiklerini belirtti.

Gökçe, 25 Haziran günü projelerini uygulamaya başlayacaklarını belirtirken, dört yıl oturan, son yıl seçim heyecanı ile bir şeyler yetiştirmek için esnafı batırma noktasına getiren zihniyeti de üzülerek izlediklerini de özellikle vurguladı.
Gökçe “Herkes İçin Mağusa” hedefiyle yola çıktıklarını, bütün projelerini bu hedefle hazırladıklarını söyleyerek tüm Mağusalıları kucaklayacaklarını da belirtti.

Gökçe Konuşmasını “19 Mayıs’ta gençlerle Cümbez ofisinde buluştuk. Hep birlikte Mağusa sokaklarında yürüdük.
Bugünkü bayramın yanına bir de 24 Haziran bayramını ekleyeceğiz. Gençlerin Mağusa’da aktif biçimde yerel yönetimde söz sahibi olacağı gün de, bizim için bir başka bayram olacak” diyerek sonlandırdı.

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