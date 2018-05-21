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Ulaş Gökçe Mal varlığını açıkladı

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Ulaş Gökçe Mal varlığını açıkladı
Ulaş Gökçe Mal varlığını açıkladı

Gazimağusa Belediyesi bağımsız başkan adayı Ulaş Gökçe mal varlığını açıkladı.

İşte o açıklama;

Kamuoyuna kişisel zenginlik beyanım:
1. Üç yatakodalı, 145 m2 ikiz evin yarısı müstakil ev.
2. 2 yatakodalı 85 m2 apartman dairesi.
3. Bir arsa.
4. İhtiyat Sandığı'na 36 bin borç.
5. DAÜ-KOOP'ta Mayıs ayında maaşımdan kesilen 700 TL mevduat.
6. 2006 model Nissan March salon araba.

Seçimi kazamam halinde görev süremin sonunda aynı beyanı yeniden yapacağım. Bununla birlikte herhangi bir zenginlik elde etmem durumunda bu zenginliği hangi yoldan elde ettiğimi de açıklayacağım.

 

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