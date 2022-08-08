Uluslararası podyumda ilk Türk unvanı ile dünya modasının gündeminde

Uluslararası arenada pek çok prestijli moda gösterisinde modellik yapan Enes Karabıyık, yurtdışındaki tasarımcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Genç model, LA Fashion Week’de Perry Jones imzalı koleksiyonu ile tasarımcının gücüne güç katarak, sergilediği nitelikli performansı ardından dünya modasının gündemine oturdu. San Diego Fashion Week ve Orange County Fashion Week’de sergilediği performansı ve gösterişi ile izleyenlerden tam not aldı.

Amerika moda endüstrisi profilini yükseltmeye odaklanmış ve tüm dünyada marka değeri ile anılmayı planlayan Enes Karabıyık, 6-9 Ekim 2022 tarihinde düzenlenecek olan Los Angeles Fashion Week ve 9-15 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan New York Fashion Week maratonuna ise şimdiden başladığını vurguluyor.

California’da yaşayan Model Enes Karabıyık, kültürel esintilerimizden ilham aldığı ve modellik alanında uzmanlaştığı kariyerinde, adını dünya podyumlarına taşıyarak, ülkemizi gururla temsil etmeyi hedefliyor.

Karabıyık, global arenada sahne ve podyum sanatlarının çehresini değiştirmek, büyüyen sanatçı ve tasarımcı topluluğunun içinde yer almak ve bu alanda ülkemizin adını duyurmaktan onur duyduğunu belirtiyor.

Kariyer planını, Next Models ve LA Models gibi dev ajanslar ile pekiştirmeyi hedefleyen Enes Karabıyık, modelliği haricinde oyunculuk alanında da faaliyetlerine tüm hızıyla sürdürüyor.

San Diego'da oyunculuk eğitimini alan Enes Karabıyık, senaristliğini Alan Wenkus’un üstlendiği Amerikan yapımı Codename: Johnny Walker sinema filmindeki oyunculuk yeri ise şimdiden hazır.

Wallner Media Group prodüksiyon şirketi Ceo'su Jeff Wallner ile yeni projeler üzerinde görüşmelerini tamamlayan Karabıyık, modellik ve oyunculuk kariyerinin daha üst seviyelere çıkacağını bir Türk genci olarak adını dünyaya duyuracağını sözlerine ekliyor.