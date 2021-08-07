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United Airlines aşı olmayanları işten çıkaracak

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Şirketin CEO'su Scott Kirby tarafından gönderilen kurumsal e-postada, tüm çalışanların 25 Ekim tarihine kadar Kovid-19 aşısı olduklarını kanıtlamaları gerektiği, aksi takdirde işten çıkarılacakları belirtildi.
United Airlines aşı olmayanları işten çıkaracak

Şirketin CEO'su Scott Kirby tarafından gönderilen kurumsal e-postada, tüm çalışanların 25 Ekim tarihine kadar Kovid-19 aşısı olduklarını kanıtlamaları gerektiği, aksi takdirde işten çıkarılacakları belirtildi.

Çalışanlara gönderilen e-postada, virüsün Delta varyantının yayıldığı bir dönemde bu zorunluluğun, hem çalışanların sağlığını korumak hem de yolcuları güvenli bir şekilde taşımak için gerekli olduğuna değinildi.

Şirket, eylül ortasına kadar aşılandığını kanıtlayan çalışanlarına da bir günlük ek ücret ödeme sözünü verdi.

United Airlines böyle bir talimatı ABD'de uygulayan ilk büyük havayolu şirketi olurken, 85 binden fazla çalışanının yaklaşık yüzde 85'inin kayıtlı olduğu sendikalarla aşı konusunda henüz bir anlaşmaya varamadı.

ABD'de çalışanlarına aşı zorunluluğu getiren firmaların sayısı giderek artarken, Google, Disney, Facebook, Microsoft, Netflix ve Walmart gibi şirketler de çalışanlarının bir kısmı veya tamamı için Kovid-19 aşısını şart koşan büyük ticari kuruluşlar arasında yer aldı.

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