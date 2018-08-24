  • BIST 90.186
  • Altın 234,147
  • Dolar 6,1028
  • Euro 6,9689
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

Üniversite öğrencileri KKTC'ye artık pasaport ile gelebilecek

»
Milli Eğitim, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının koordinasyonunda, ‘Kayıt Kabul Tüzüğü ve Öğrenci İzni Tüzüğü’ hazırlandı.
Üniversite öğrencileri KKTC'ye artık pasaport ile gelebilecek

Tüzüğe göre, KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim dönemi için ülkeye pasaportla giriş yapacak.

Pasaportu olmayanlara ise pasaport, öğrenci belgesi ve sağlık raporu temini için 90 gün süre tanınacak. KKTC’ye Türkiye’den gelen öğrenciler, pasaportla yaptığı işlemi iki yılda bir, diğer ülkelerden gelen öğrenciler ise her yıl yenileyecek.

90 GÜN SÜRE TANINACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, uygulamayla ülkeye öğrenci olarak gelip, farklı işler yapanların engellenmesinin amaçlandığını söyledi. Eğitimdeki kalitenin de yükseleceğini belirten Öztürkler, “Pasaportu olmayan öğrenciyi Ada’ya almayacağız, demiyoruz. Onların önlerinde 90 günleri olacak” dedi.

KKTC’deki üniversitelerde 101 bine yakın öğrenci eğitim görüyor. 101 bin öğrenciden 59 bininin Türkiye’den, 30 bininin diğer ülkelerden ve 12 bininin de KKTC vatandaşı olduğu belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Çocuklarda kontrollü teknoloji kullanımı önemlidir17 Ağustos 2018 Cuma 14:40
  • DAÜ’ye kayıt hakkı kazanan yeni öğrencilerin kayıtları devam ediyor17 Ağustos 2018 Cuma 11:21
  • LAÜ öğrencileri farkındalık yaratıyor16 Ağustos 2018 Perşembe 14:58
  • DAÜ’de dövize karşı önlem16 Ağustos 2018 Perşembe 13:54
  • KTÖS: Öğretmen kadroları hükümet tarafından kesildi, öğretmen sınavları okullar açıldıktan sonra...16 Ağustos 2018 Perşembe 13:06
  • Dövizdeki dalgalanma nedeniyle Daü’de bazı hizmetlere indirim ve katkı yapıldı15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:59
  • Hastasınız ve haberiniz yok!!!15 Ağustos 2018 Çarşamba 16:31
  • LAÜ, HÜR-İŞ ile işbirliği protokolu imzaladı15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:40
  • Yakın Doğu Kolleji'nden büyük başarı, ilk üç dereceyi aldılar12 Ağustos 2018 Pazar 17:38
  • YDÜ, Atina Eğitim ve Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen VIII. Yıllık-Uluslararası Mimarlık Konferansında temsil edildi. 11 Ağustos 2018 Cumartesi 18:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti