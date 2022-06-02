Ünlü isimlerin de üyesi olduğu seks kulübü ifşa oldu: Üyelik fiyatları 1 milyon dolara kadar çıkıyor…

ABD'nin California eyaletinde yer alan ve ünlü isimlerin tercih ettiği özel kulüp SNCTM ile ilgili detaylar ilk kez ortaya çıktı.

ABD’de Beverly Hills, California’da 2013 yılında kurulan SNCTM, ülkenin ve dünyanın en ünlü seks kulüpleri arasında yer alıyor. Dünyanın en seçkin seks kulüplerinden biri olarak bilinen SNCTM’nin birçok ünlü konuğu olduğu dedikodusu yıllardır dolaşırken, İngiliz Daily Star gazetesi, gizli seks kulübünün bilinmeyenlerini yazdı.

Amerikan seks kulübü deyince belki zihninizde pek bir şey canlanmayabilir. Ancak California’da Damon Lawner tarafından kurulan bu kulüp Tom Cruise’un başrolünü oynadığı ‘Gözleri Tamamen Kapalı’ filminden pek de uzak değil…

Daily Star, merak edilen kulübün detaylarını ve üyelik sürecini yazdı. Gazete, kulübün genel müdürü olan 40 yaşındaki Robert Artés ile konuştu.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN GEREKENLERİ AÇIKLADI

Artes, SNCTM’nin dünyanın en seçkin özel kulüplerinden biri haline geldiğini vurgularken, “Onu bu kadar özel yapan şey başvuru sürecidir” dedi. Kulübün genel müdürü, yalnızca bir etkinlik için bile konuklardan başvuru formu ve fotoğraf aldıklarını daha sonra ise başvuruların konsey tarafından incelendiğini söyledi.

Artes, “Başvuru sahipleri, gecelik giriş veya üyelik satın almaya davet edilmek için SNCTM’nin profesyonel, itibarlı ve estetik kriterlerini karşılamalıdır.” ifadelerinde bulunurken, bir gecelik bir katılım için bile bir erkeğin en az 12 bin 500 doları (yaklaşık 205 bin TL) gözden çıkarması gerektiğini söyledi.

ÜCRET BİR MİLYON DOLARA KADAR ÇIKABİLİYOR

Seks kulübünde ayrıcalıklı olmak isteyenler için ise 20 kişiye sunulan Dominus üyeliği bulunuyor. Bu üyeliğin bedeli ise 75 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon 200 bin TL. Eğer, ‘ben en üst düzey üyelik istiyorum.” diyorsanız ise bir kerelik 1 milyon dolar gibi bir ücret ödeyerek Violet Key üyeliği de alınabiliyor.

Artes, kadınlar için ise durumun daha farklı olduğunu açıkladı. Davetli listesinde yer alan kadınların belli bir ücret ödemediği açıklanırken, SNCTM’nin her zaman zeki ve ilgi çekici kadınları desteklediğini söyledi.

Özel kulüp, üyeleri ve misafirleri için maskeli balolara, havuz partilerine, sınıflara ve akşam yemeği etkinliklerine ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor.

HOLLYWOOD’UN ÜNLÜ İSİMLERİ DE ÜYE

SNCTM’nin partilerinde Hollywood yıldızı Gwyneth Paltrow ve Bill Maher de dahil olmak üzere ünlü konukları ağırladığı da uzun zamandır konuşuluyor.

Artes, “SNCTM üyeleri, saygılı, çekici, benzer görüşlere sahip ve birçok farklı geçmişe sahip yüksek profilli değerli insanlardır. Zorlu başvuru ve mülakat süreci, tamamen elit ve seçilmiş bir kalabalığı garanti ediyor.” dedi. Genel müdür, üyelerin ‘anonim’ bir şekilde yer aldığını belirtirken, kulübün yüksek güvenliğine dikkat çekti.

Artes, “SNCTM’deki altın kural rızadır ve her zaman dokunmadan önce sorarız. Güvenli bir ortamı korumak için, tüm üyeler ve misafirlerden edeple hareket etmeleri ve herkese haysiyet ve saygıyla davranmalarını rica ederiz.” dedi. Seks kulübünde gizliliğin esas olduğu ve fotoğraf çekilmesine izin verilmediği aktarıldı.

“BAŞIMDAN GEÇEN İLGİNÇ BİR OLAYDA DA…”

İnsanların kapalı kapılar ardında neler olduğunu saklaması gerektiğini vurgulayan Artes, kulüpte yaşadığı bir olayı da anlattı. “Maceracı bazı misafirlerimizin zaman zaman elektrikle oynadığını gördüm” dedi.

Kulüpte sık sık maskeli balo gibi etkinlikler düzenlendiğini de vurgulayan Artes, “Misafirlerimiz büyüleyici insanlar, bazıları ünlü, giyim ve kuşamlarına eden insanlar.” dedi.