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Ünlü lüks giyim markası bundan böyle satılmayan ürünlerini yakmayacak

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Ünlü İngiliz lüks giyim markası Burberry, satılmayan ürünlerini yakarak imha etmekten ve gerçek kürk kullanımından vazgeçtiğini duyurdu.
Ünlü lüks giyim markası bundan böyle satılmayan ürünlerini yakmayacak

İngiltere'nin ünlü lüks giyim markalarından Burberry, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, satılmayan ürünlerin yakılarak imha edilmesine ve gerçek kürk kullanımına son verdiğini açıkladı.

Kararın, son bütçe yılı içerisinde yaklaşık 29 milyon sterlin değerinde satılmayan ürünün yakılarak imha edildiğini ortaya çıkması sonrasında alındığı belirtildi.

Aynı zamanda markanın ürünlerinde gerçek kürk kullanımına da son vereceği ve ürün yelpazesi içerisinde bulunan gerçek kürkten yapılma ürünlerin ise satışının durdurulacağı duyuruldu.

Ayrıca Versace, Gucci ve Stella McCartney markalarının da tavşan, tilki, vizon ve asya rakunu gibi hayvanların kürklerinin kullanıldığı ürünleri kataloglarından çıkarıp çıkarmadıklarının takipçisi olacaklarını belirtildi.

"Modern lüks, sosyal ve çevreye karşı duyarlı olmak demektir" diyen Burberry CEO'su Marco Gobbetti konu hakkında yaptığı açıklamada "Bu düşünce, Burberry'nin ve bu markanın uzun ve sürdürülebilir başarısının temel taşını oluşturuyor" diye konuştu. Gobetti, Burberry'in ürünlerinde yaptıkları gibi şirketin tüm bölümlerinde de aynı yaratıcılığı uygulamayı taahhüt ettiklerini sözlerine ekledi.

Buberry haricinde birçok giyim markasınında sahteciliğin önüne geçmek ve tasarımlarının özgünlüğünü korumak adına satılmayan ürünlerini imha ettiği biliniyor. Yapılan bir araştırmada İsveçli tekstil devi H&M'in 2013 yılında yaklaşık 60 ton civarında kıyafeti imha ettiği öğrenildi.

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