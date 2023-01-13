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Usain Bolt’un milyon dolarları kayboldu

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Kariyerinde sekiz olimpiyat şampiyonluğu bulunan Jamaikalı atlet Usain Bolt'a ait bir hesapta milyonlarca doların kaybolduğu öğrenildi.
Usain Bolt’un milyon dolarları kayboldu

Tüm zamanların en büyük atletlerinden biri olarak gösterilen Usain Bolt’un milyonlarca dolarının kaybolduğu kaydedildi. The Guardian’da yer alan habere göre Usain Bolt’un yatırım şirketi Stocks and Securities Limited’deki (SSL) hesaplarında görülen tutarsızlıklar nedeniyle anlaşılan olay sonrası soruşturma başlatıldı.

Usain Bolt’un menajeri Nugent Walker, Jamaika Mali Soruşturma Birimi ve Mali Hizmetler Komisyonu’nun yatırım şirketi SSL’i incelemeye aldığını belirtti. Nugent Walker, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Usain Bolt’un hesaplarında tutarsızlıklar gibi görünen şeyleri ilk olarak Çarşamba günü fark ettik. Bunun temeline inmek için ilgili tüm adımlar atıldı. Soruşturma devam ettiği için meblağ hakkında şimdilik bilgi veremeyeceğim” dedi.

Usain Bolt, yalnızca 2016 yılında sponsorluk, para ödülü ve katılım ücretlerinden 33 milyon dolar kazandı. 2017 yılında emekli olan dünyaca ünlü atletin yüksek meblağlarda birçok sponsorluk anlaşmasına bulunuyor.

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