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Üstel: 8 Beldeyi kazandık

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Ünal Üstel, “Kıran kırana seçim oldu. Yerel seçimlerde ittifak yaptık. 8 belde de yerel idareyi kazandık” değerlendirmesinde bulundu.
Üstel: 8 Beldeyi kazandık

Ünal Üstel, “Kıran kırana seçim oldu. Yerel seçimlerde ittifak yaptık. 8 belde de yerel idareyi kazandık” değerlendirmesinde bulundu.

Üstel, “Belediye birleşmeden önce 28 belediye ile 6 belediye kazandık, 18 belediye ile seçimlere girdik, 6 beldede seçimi kazandık” dedi

“CTP’nin belediye başkanı olduğu Gönyeli, Mehmetçik, Karpaz, Geçitkale belediyelerinde adaylarımız başarılı oldu” diyen Üstel, “Uzun müddet iktidarımızla birlikte tüm belediye başkanlarımızı kucaklayacağız” şeklinde konuştu.

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