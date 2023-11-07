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Üstel:“Türkiye Cumhuriyeti ve KKKTC Sporcuları Arasındaki Hasret Artık Bitsin”

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“Şuradan çikacak sonuçlar hükümetimizin spor konusundaki yol haritasi olacak”
Üstel:“Türkiye Cumhuriyeti ve KKKTC Sporcuları Arasındaki Hasret Artık Bitsin”

“ŞURADAN ÇIKACAK SONUÇLAR HÜKÜMETİMİZİN SPOR KONUSUNDAKİ YOL HARİTASI OLACAK”

Başbakan Ünal Üstel’in konuşması aynen şöyle, “Bugün 5 yıl aradan sonra 13. Spor Şurasının toplanmasının büyük bir heyecanı içerisindeyiz. Uzunca bir süredir ertelenen spor şurasının, bizim dönemimizde, Başbakanlığımız ve Spor Dairemizin himayelerinde ve bizim hükümetimiz döneminde gerçekleşmesi bizi ayrıca mutlu etmiştir.

Bu, bizim Ülke sporunun gelişimine, sporcu sayımızın artmasına, spor tesislerimizin gelişmesine ve tüm bunların ötesinde sporumuzun planlı şekilde büyümesine ne kadar önem verdiğimizin de en somut göstergesidir.

Şuranın toplanması için, gerek müsteşarlığımız gerekse genç ve dinamik bir ekip  yoğun bir mesai harcadı. Buradan kendilerine teşekkür etmek istiyorum.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yıllardır kültürel ve sportif ambargolar altında olmasına rağmen, gençlerimiz sayesinde bir imkansızı başararak toplam 33 spor federasyonu ile hem ülke içinde hem de yurt dışında önemli sportif olaylara ve başarılara imza atıyor. Bu kadar sıkıntılı sürece rağmen, sporcularımızın göstermiş olduğu bu başarılar, takdire şayandır.

 

Dolayısı ile, ülkemizde spora aşık böylesi azimli gençler varken, bize düşen en önemli görev, onların sportif başarılarını geliştirebilmesi adına, alt yapımızı geliştirmek ve onlara sunduğumuz imkanları artırmaktır. Bu bizim Gençlerimize karşı borcumuzdur.

 

O yüzden, spor şurasını ve şuranın sonuçlarını önemsiyoruz. Şurada ortaya çıkacak olan sonuçlar hükümetimizin yol haritası olacaktır.  Bizim hükümetlerde bulunduğumuz dönemlerde, spor alt yapısına verdiğimiz önem, hayata geçirdiğimiz spor tesisleri hepinizce malumdur.  Bu ülkede imkanlar ölçüsünde spor alt yapısına en büyük katkıyı yaptığımız açıktır ve nettir.

 

Elbette yeterli değildir. Altyapı anlamında ciddi eksikliklerimizin olduğunu da biliyoruz. Bu nedenle 2024 yılına tesisleşme anlamında seferberlik ilan ederek geçireceğiz. Hazırlanan projeler var, devam eden projeler var, sıfırdan başlayacağımız yeni projeler var.

Biz devlet olarak üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Ancak; sadece spor alt yapısı ile de olayı kapatamayız. Sporun ve sporcunun desteklenmesi sözüne uygun olarak, hem spor altyapısının geliştirilmesini sağlayacağız hem de sporcularımıza yaptığımız desteği artıcağız. Başarılı sporcu sayısının artması için federasyonlarımızla birlikte canla başla çalışacağız.

Dünya ile kucaklaşma adına yeni bir geleceğe yelken açtığımız bu günlerde uluslararası alanda bayrağımızı dalgalandırmak çok önemlidir, çok kıymetlidir. Ülkemizde uygulanan spor ambargolarına karşın hem takım hem de bireysel anlamda sporumuzun ve sporcularımızın gelişmesi için üzerimize düşen görevler de vardır.

Burada çalışmalar yürütecek arkadaşlarımıza çağrımdır;  sporcularımızın tamamının ve özellikle yurt dışında bizi temsil eden takım ve sporcularımızın desteklenmesine yönelik ortaya iyi bir vizyon koyun. Vizyonu koymak sizden kaynağı bulmak bizden olacak.

Anavatan Türkiye ile birlikte her alanda gelişen ve ileriye taşınan iş birliğimizi, spor alanında da daha ileriye taşımalıyız. Her konuda yanımızda olan Türkiye, biliyoruz ki bu konuda da yanımızda olacaktır. Sayın Türkiye Gençlik ve Spor bakanımız burda; Hazır onu karşımda bulmuşken ona da seslenmek istiyorum;

Sayın bakan, sizden büyük bir beklentimiz var. Sporcularımızın dış temas eksiği var. Dış temas demek motivasyon demek. Yeni sporcuların yetişmesine ilham kaynağı olmak demek.  Dolayısı ile dünyanın bize uyguladığı ambargoların hafifletilmesi  konusunda lütfen proaktif bir şekilde ve birlikte çalışalım. Sporcu kardeşlerimiz de hep birlikte mücadele versinler. Federasyonlarımız birlikte çalışsınlar.

Ben hatırlıyorum, eskiden Türkiye takımları ülkemize gelip hem bizimle hem de kendi aralarında maçlar yaparlardı. O günler ülkemizde bayram yaşanırdı. Artık bu hasret bitmeli. Biz bu kucaklaşmayı çok gören dünyaya, gelin sporla,kültürle, sanatla hep birlikte cevap güzel bir cevap verelim. Türkiye'deki spor takımları ile KKTC takımları yeniden kucaklaşmalı.  ve Bu hasret artık bitmelidir.  Sözü fazla uzatmaya gerek yok. Yineliyorum. Şuradan çıkacak sonuçlar hükümetimizin sporla ilgili yol haritası olacak. Önümüzdeki yıl tesislerin geliştirilmesi için bir seferberlik başlatacağız. Federasyonlarımıza desteği artıracağız. Yurt dışında bizi temsil eden sporcularımızın daha çok desteklenmesine yönelik adımlar atacağız. ve son olarak. Umuyorum yakın bir gelecekte Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da cesur ve iradeli duruşu sayesinde artık takımlarımız arasındaki hasret bitecek.

13. Spor Şurasının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Herkesi ciddi bir motivasyonla çalışmaya ve uygulanabilir bir yol haritasını ortaya çıkarmaya davet ediyorum. Konuklarımıza bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Şuranın, ülkemize, halkımıza ve spor camiamıza hayırlar getirmesini diliyorum.”

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