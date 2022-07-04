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Uzmanlar uyardı… Yanlış bisiklet selesi iktidarsızlığa yol açabilir

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Bilim insanları, bisiklet süren erkeklerin mahrem yerlerinde sorun yaşamamaları için uyarıda bulundular.
Uzmanlar uyardı… Yanlış bisiklet selesi iktidarsızlığa yol açabilir

Araştırmacılar, erkeklerin mahrem bölgelerini, bisiklet üzerinde otururken ezmekten kaçınmasının “kritik” olduğu konusunda uyarıyorlar çünkü o bölgedeki uyuşma ile iktidarsızlık arasında bir bağlantı olabileceğini belirtiyorlar.

Daily Mail’in haberine göre, Polonya’daki Wroclaw Tıp Üniversitesi tarafından Sports Medicine dergisinde yayınlanan inceleme, erkek bisikletçilerde görülen genital uyuşukluğun yaygın nedenlerinin aynı zamanda kötü sürüş tekniği ve yanlış bisiklet türü olabileceğini belirtiyor.

Konuyla alakalı 22 çalışmayı gözden geçiren ekip, genital bölgeden gelen basıncı yönlendirmek için ön kısmı dar olmayan “burunsuz” bir bisiklet selesi kullanmayı içeren çeşitli çözümler tanımladılar.

DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ VAR

Wroclaw Tıp Üniversitesi’nden Kamil Litwinowicz şunları söyledi: “Birçok erkek bisiklet sürerken rahatsız olabiliyor ve bunun cinsel sorunlara yol açabileceğine dair endişeler var.”

“Erkeklerin bisiklete binmeyi bırakmasını istemiyoruz, bunun yerine pedalların üzerinde durmak veya farklı bir sele kullanmak gibi çözümleri incelemek istiyoruz.”

“Uygun olmayan bir bisiklet koltuğu sinirlere baskı uygulayabilir ve kan akışını geçici olarak yavaşlatabilir, bu da cinsel organlarda karıncalanmaya veya uyuşmaya ve nihayetinde iktidarsızlığa neden olabilir” dedi.

Uzmanlar, konuyla ilgili henüz daha fazla araştırma ve veri gerekse de, erkek bisikletçilerin potansiyel olarak “etkili” ve yapması kolay olarak her 10 dakikada bir pedalların üzerinde durmalarını önerebileceklerini belirtti.

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