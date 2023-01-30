  • BIST 5.124,74
  • Altın 1164.266
  • Dolar 18.8089
  • Euro 20.4803
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

Uzun Covid-19 sendromu ile ilgili kapsamlı araştırma: Corona geçirenlerde cinsel istek detayı

» »
Yapılan bir araştırma corona virüsünü yendikten sonra bazı belirtiler göstermeye devam eden kişilerde görülen "Uzun Covid-19" sendromu ile ilgili dikkat çekici bulgular ortaya çıkardı.
Uzun Covid-19 sendromu ile ilgili kapsamlı araştırma: Corona geçirenlerde cinsel istek detayı

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici veriler gelmeye devam ediyor…

1000 kişinin katıldığı bir anket çalışmasında bilim insanları corona virüsünü atlattıktan sonra halen belirti göstererek “Uzun Covid-19 sendromu” yaşayan kişilerin karşılaştığı rahatsızlıkları ortaya çıkardı. Bilim insanları “Uzun Covid-19 sendromu”nun haftalarca ve bazı vakalarda aylarca sürdüğüne de dikkat çekti.

Uzun Covid-19’un en belirgin belirtilerinin halsizlik ve nefes darlığı olduğu belirtilirken Profesör Maureen Baker ise İngiliz medyasına konuştu ve yapılan güncel anketi değerlendirdi.

YÜZDE 49’UNDA GÖRÜLÜYOR

Baker, “Halsizlik, beyin sisi ve nefes darlığı gibi bilinen belirtilerin yanı sıra kulakta çınlama, baş dönmesi, ağrı ve kalp çarpıntısı gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor” dedi. Kadınlarda regl döngüsünün değişmesinin de belirtilerden biri olduğu belirtilirken saç dökülmesi, baş ağrısı ve geçmeyen öksürüğün de Uzun Covid-19’un belirtilerinden biri olduğu kayıtlara geçti.

1000 kadının katıldığı anketin detaylarını paylaşan İngiliz medyası kadınların yüzde 49’unun cinsel isteğinin azaldığını da duyurdu. Kadınların yüzde 60’ının ise “Uzun Covid-19″la bağlantılı olarak uyku sorunu yaşadığı belirtildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ereksiyon problemi yaşayanlar dikkat! Ciddi hastalıkların habercisi olabilir…27 Kasım 2022 Pazar 00:10
  • Doğum kontrol hapları ile ilgili inanılmaz araştırma: Eşcinsel olduklarını açıkladılar26 Kasım 2022 Cumartesi 21:06
  • Trans yağlar kalbe zarar veriyor20 Kasım 2022 Pazar 12:09
  • Doğum kontrol hapları yetişkinlikte beyni nasıl değiştiriyor?19 Kasım 2022 Cumartesi 23:58
  • Erkeklerin sperm sayısının neredeyse yüzde 50 azaldığı ortaya çıktı19 Kasım 2022 Cumartesi 22:47
  • Uzmanlar penis kısalmasına karşı uyarıyor: Bu yiyeceklere dikkat09 Kasım 2022 Çarşamba 00:47
  • Seksle ilgili bildiklerinizi unutun: Fiziksel tatmin her şeyin üzerinde!09 Kasım 2022 Çarşamba 00:45
  • Vulvodini nedir genital bölgede ağrı ve yanmaya sebep oluyor!06 Kasım 2022 Pazar 23:57
  • Bilimsel araştırma: “Sonsuz kimyasallar” kısırlığa yol açabilir03 Kasım 2022 Perşembe 16:21
  • İlk gece korkusu nasıl aşılır evlenmeden önce bilinmesi gerekenler02 Kasım 2022 Çarşamba 00:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti