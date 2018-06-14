  • BIST 94.541
  • Altın 198,335
  • Dolar 4,7418
  • Euro 5,4995
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Viagra’nın üretildiği köyde erkekler isyan etti!

»
Viagra'nın üretildiği Ringaskiddy köyü sakinleri ilacın üretimi sırasında yayılan koku sebebiyle erkeklerin sürekli cinsel haz hali yaşadığını söyledi.
Viagra’nın üretildiği köyde erkekler isyan etti!

Viagra ilacının üretildiği köyün sakinleri yıllardan beri süren bir soruna karşı “artık yeter” dedi! Viagra ilacının üretildiği Ringaskiddy köyü sakinleri, fabrikadan yayılan kokunun erkekleri etkilemesinden dolayı isyan etti.

Dünyada en çok bilinen ilaçlar arasında yer alan Viagra, İrlanda’nın Ringaskiddy köyünde üretiliyor. Çevre köylerde yaşayanlar, ilacın üretildiği tesislerden yayılan koku nedeniyle erkeklerin sürekli cinsel haz hali yaşadıklarından şikayetçi.

viagra2.jpg

Viagra, ilaç firması Pfizer tarafından yaklaşık 20 yıldır aynı köyde üretiliyor. Viagra, ilaç firması Pfizer tarafından yaklaşık 20 yıldır aynı köyde üretiliyor. Tesislerden yıllardır ‘aşk dumanlarının’ yayıldığından şikayetçi olan köylüler, bu kokunun erkekleri de zor durumda bıraktığını söylüyor. Köyde yaşayan Barmaid Debbie adlı kişi Sunday Times gazetesine yaptığı açıklamada “Bir çekimlik koku ile farklı bir havaya girmeniz yetiyor. Bu ‘aşk kokularını’ yıllardır bedavaya çekiyoruz. Ama ‘sertleşme’ sorunu yaşayan erkekler şanslı.” diye konuştu.

İlaç firması Pfizer ise yazılı açıklamasında havadaki kokunun zararsız olduğunu, vatandaşları zor durumda bırakacak bir etkisinin olmadığını savundu. Şirket ayrıca, tüm üretim işlemlerinin denetimlerden geçtiğini belirtti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İzleyince çılgına döndü! "Kanı bozuk p....enk"12 Haziran 2018 Salı 08:50
  • Survivor’da kim elendi? Turabi mi, Merve mi, Mustafa Kemal mi elendi?12 Haziran 2018 Salı 08:45
  • "Dünya Kupası sırasında seks yapın" tavsiyesi11 Haziran 2018 Pazartesi 15:31
  • Sigarayı bırakmanın beş yolu08 Haziran 2018 Cuma 14:00
  • Son dakika! Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden Ö. Ş açıkladı08 Haziran 2018 Cuma 13:49
  • Ünlü Sunucu Yoğun Bakımda06 Haziran 2018 Çarşamba 17:18
  • Burger King'de skandal06 Haziran 2018 Çarşamba 16:58
  • Anüsünden 30 Cm'lik Patlıcan Çıktı06 Haziran 2018 Çarşamba 16:48
  • Nar yedi hayatından oldu06 Haziran 2018 Çarşamba 16:44
  • Seks işçileri bir günlük grev yapıyor,06 Haziran 2018 Çarşamba 14:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti