Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Yakın Doğu Koleji’nin 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlediği “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı”, 5 Haziran Cumartesi günü iki oturumda gerçekleştirildi. Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji için yapılan sınavın birinci oturumunda öğrenciler 30 Matematik, 10 Sosyal Bilgiler, 10 Fen Bilgisi; ikinci oturumunda ise 30 Türkçe, 20 İngilizce sorusunu yanıtladı.
31’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere 145 öğrenci burs kazandı
Sınav sonucunda Dr. Suat Günsel Bursu almaya hak kazanan 31 öğrenci, hiçbir okul ücreti ödemeden ayrıca 9 ay boyunca her ay 500 TL de harçlık alarak Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde eğitim görecek. Bunun yanında 25 öğrenci tam burs, 27 öğrenci yarım burs ve 62 öğrenci de çeyrek burs almaya hak kazandı. Böylece sınava giren 650 öğrenciden 145’i burs almaya hak kazanmış oldu.
Kayıt tarihini kaçırmayın!
Dr. Suat Günsel Bursu alan öğrencilerin 18 Haziran 2021 tarihine kadar; tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise haklarını yitirmemek için 25 Haziran 2021 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliklerine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.
BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER
Dr. Suat Günsel Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
Kaan Çetinarslan
Arel Ürcan
Hasan Aras Duman
Asmin Zahteroğulları
Pembe Selil Uzuner
Ural Atik
Mehmet Şaban
Ali Kenan Pars
Efe Uyutmaz
Ada Şahin
Akasya Eskıköy
Baray Ünbay
Ener Emin İmralı
Furkan Soyer
Nefes Simitcioğlu
Arda Türsoy
Öykü Öztekın
Defne Çamkıran
Mehmet Akif Öztürk
Masal Gül
Gülselen Altunçay
Neva Ergüler
Aleyna Bayraktar
Arda Köle
Tutku Karabaşak
Kağan Çağın
Fatma Ela Tok
Melin Aybar
Doruk Gezen
Armin Orhan
Eylül Nasıboğlu
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Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
Melis Zaim
Efe Gürbüz
Eran Eriç
Yağmur Sarıkaya
Deren Menekşe
Meliha Kafadar
Deniz Müezzinoğlu
Melek Özer
Yığıt Özbolayır
Ecrin Şendilli
Ada Bilge Laçin
Defne Güler
Uras Ahmet Doğan
Eda Baykara
Doğa Ceylin Yörük
Nısa Sürül
Asrın Güzer
Doruk Boyacıgil
Alp Akın
Doruk Beydilli
Ahmet Serhan Doğan Erdoğan
Gızem Yılmaz
Selena Doygun
Rüzgar Hüseyin User
Pembe Pilli
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Yarım Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
Duru Tehdit
Murat Aygün
Fatoş Taşkol
Derin Gözenkan
Cem Özdemir
Kerem Alp Özer
Mehmet Yıldırımbora
Başar Mustafa Eylen
Demir Reşat
Dora Selen Acaralp
Erez Işık
Ege Evren
Merve Göreli
Uygar Kervan
Ada Kayabaşı
Yiğit Yalçın
Başar Bayraktar
Asrın Emirkanı
Kayra Yiğiter
Aras Afşaroğlu
Ecem Yenıcerı
Rüzgar Kale
Mert Erol Öğretici
Yağmurnur Ağzıdelıler
Gezgın Kyle Gül
Derın Çora
Haktan Barut
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Çeyrek Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:
Mehmet Şakacı
Doruk Soğucaklı
Amır Hijazi
Recep Yalovalı
Nesıl Yığıt
Arda Kahvecioğluları
Şefika Nisa Zateroğulları
Nehir Gürboyoğlu
Asmin Avcı
Onur Deniz
Kerem Baysal
Ayşenur Kurkmaz
Aras Aktuğralı
Destina Çınay Çıka
Nail Gürmen
Asel Şeb
Doruk Dolu
Ege Arıkan
Ayşe Haydar
Ada Yığıttürk
Arınç Okur
Cemıl Kerem Başağaç
Ayşe Çizenel
Alıyah Noor-Ul-Aın Hussaın
Aren İbrahımoğulları
Kayla Karameşe
Eylül Yırık
Nidaı Öksüz
Ada Halıl Erüreten
Yiğit Ali Öğretici
Devrım Erçelik
Kemal Küçüķ
Mert Niyazi Topukçuoğlu
Öztürk Keskinel
Elmira Aygün
Mehmet Avukat
Bahar Vural
Zeynep Can
Kemal Göztaş
Asmın Karakılıç
Nazemin Dayı
Yusuf Doruk Nadi
Beren Öneral
Pelin Ayermolalı
Tamay Olgun Mut
Ali Topal
Ayşe Masal Kalkanlı
Ada Erdoğuş
Can Şemseddin
Karan Yerdelen
Ufuk Paksoy
Beren Cambaz
Yağmur Doğan
Ela Hürellı
Ekrem Can
Mert Uçanok
Simge Topaktaş
Yeşim Özden Oktay
Ecem Sarı
Iraz Doğan
Hasan Murat Aşık
Ayshan Goldaran
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