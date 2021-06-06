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Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

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Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı
Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Yakın Doğu Koleji’nin 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlediği “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı”, 5 Haziran Cumartesi günü iki oturumda gerçekleştirildi. Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji için yapılan sınavın birinci oturumunda öğrenciler 30 Matematik, 10 Sosyal Bilgiler, 10 Fen Bilgisi; ikinci oturumunda ise 30 Türkçe, 20 İngilizce sorusunu yanıtladı.

31’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere 145 öğrenci burs kazandı

Sınav sonucunda Dr. Suat Günsel Bursu almaya hak kazanan 31 öğrenci, hiçbir okul ücreti ödemeden ayrıca 9 ay boyunca her ay 500 TL de harçlık alarak Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde eğitim görecek. Bunun yanında 25 öğrenci tam burs, 27 öğrenci yarım burs ve 62 öğrenci de çeyrek burs almaya hak kazandı. Böylece sınava giren 650 öğrenciden 145’i burs almaya hak kazanmış oldu.

Kayıt tarihini kaçırmayın!

Dr. Suat Günsel Bursu alan öğrencilerin 18 Haziran 2021 tarihine kadar; tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise haklarını yitirmemek için 25 Haziran 2021 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliklerine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

 

BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER

Dr. Suat Günsel Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

Kaan Çetinarslan

Arel Ürcan

Hasan Aras Duman

Asmin Zahteroğulları

Pembe Selil Uzuner

Ural Atik

Mehmet Şaban

Ali Kenan Pars

Efe Uyutmaz

Ada Şahin

Akasya Eskıköy

Baray Ünbay

Ener Emin İmralı

Furkan Soyer

Nefes Simitcioğlu

Arda Türsoy

Öykü Öztekın

Defne Çamkıran

Mehmet Akif Öztürk

Masal Gül

Gülselen Altunçay

Neva Ergüler

Aleyna Bayraktar

Arda Köle

Tutku Karabaşak

Kağan Çağın

Fatma Ela Tok

Melin Aybar

Doruk Gezen

Armin Orhan

  

Eylül Nasıboğlu

 

///////////////////////////////////////////////

 

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

 

Melis Zaim

Efe Gürbüz

Eran Eriç

Yağmur Sarıkaya

Deren Menekşe

Meliha Kafadar

Deniz Müezzinoğlu

Melek Özer

Yığıt Özbolayır

Ecrin Şendilli

Ada Bilge Laçin

Defne Güler

Uras Ahmet Doğan

Eda Baykara

Doğa Ceylin Yörük

Nısa Sürül

Asrın Güzer

Doruk Boyacıgil

Alp Akın

Doruk Beydilli

Ahmet Serhan Doğan Erdoğan

Gızem Yılmaz

Selena Doygun

Rüzgar Hüseyin User

 

Pembe Pilli

 

////////////////////////////////////

 

Yarım Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

Duru Tehdit

Murat Aygün

Fatoş Taşkol

Derin Gözenkan

Cem Özdemir

Kerem Alp Özer

Mehmet Yıldırımbora

Başar Mustafa Eylen

Demir Reşat

Dora Selen Acaralp

Erez Işık

Ege Evren

Merve Göreli

Uygar Kervan

Ada Kayabaşı

Yiğit Yalçın

Başar Bayraktar

Asrın Emirkanı

Kayra Yiğiter

Aras Afşaroğlu

Ecem Yenıcerı

Rüzgar Kale

Mert Erol Öğretici

Yağmurnur Ağzıdelıler

Gezgın Kyle Gül

Derın Çora

 

Haktan Barut

 

////////////////////////////////////////////////

 

Çeyrek Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

Mehmet Şakacı

Doruk Soğucaklı

Amır Hijazi

Recep Yalovalı

Nesıl Yığıt

Arda Kahvecioğluları

Şefika Nisa Zateroğulları

Nehir Gürboyoğlu

Asmin Avcı

Onur Deniz

Kerem Baysal

Ayşenur Kurkmaz

Aras Aktuğralı

Destina Çınay Çıka

Nail Gürmen

Asel Şeb

Doruk Dolu

Ege Arıkan

Ayşe Haydar

Ada Yığıttürk

Arınç Okur

Cemıl Kerem Başağaç

Ayşe Çizenel

Alıyah Noor-Ul-Aın Hussaın

Aren İbrahımoğulları

Kayla Karameşe

Eylül Yırık

Nidaı Öksüz

Ada Halıl Erüreten

Yiğit Ali Öğretici

Devrım Erçelik

Kemal Küçüķ

Mert Niyazi Topukçuoğlu

Öztürk Keskinel

Elmira Aygün

Mehmet Avukat

Bahar Vural

Zeynep Can

Kemal Göztaş

Asmın Karakılıç

Nazemin Dayı

Yusuf Doruk Nadi

Beren Öneral

Pelin Ayermolalı

Tamay Olgun Mut

Ali Topal

Ayşe Masal Kalkanlı

Ada Erdoğuş

Can Şemseddin

Karan Yerdelen

Ufuk Paksoy

Beren Cambaz

Yağmur Doğan

Ela Hürellı

Ekrem Can

Mert Uçanok

Simge Topaktaş

Yeşim Özden Oktay

Ecem Sarı

Iraz Doğan

 

Hasan Murat Aşık

Ayshan Goldaran

 

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