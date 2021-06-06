Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji Burs Sıralama ve Giriş Sınavı Sonuçları Açıklandı

Yakın Doğu Koleji’nin 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı için düzenlediği “Burs Sıralama ve Giriş Sınavı”, 5 Haziran Cumartesi günü iki oturumda gerçekleştirildi. Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji için yapılan sınavın birinci oturumunda öğrenciler 30 Matematik, 10 Sosyal Bilgiler, 10 Fen Bilgisi; ikinci oturumunda ise 30 Türkçe, 20 İngilizce sorusunu yanıtladı.

31’i Dr. Suat Günsel Bursu olmak üzere 145 öğrenci burs kazandı

Sınav sonucunda Dr. Suat Günsel Bursu almaya hak kazanan 31 öğrenci, hiçbir okul ücreti ödemeden ayrıca 9 ay boyunca her ay 500 TL de harçlık alarak Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde eğitim görecek. Bunun yanında 25 öğrenci tam burs, 27 öğrenci yarım burs ve 62 öğrenci de çeyrek burs almaya hak kazandı. Böylece sınava giren 650 öğrenciden 145’i burs almaya hak kazanmış oldu.

Kayıt tarihini kaçırmayın!

Dr. Suat Günsel Bursu alan öğrencilerin 18 Haziran 2021 tarihine kadar; tam, yarım ve çeyrek eğitim bursu ve kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise haklarını yitirmemek için 25 Haziran 2021 tarihine kadar Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ve Dr. Suat Günsel Girne Koleji sekreterliklerine müracaat edip kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.

BURS KAZANAN ÖĞRENCİLER

Dr. Suat Günsel Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

Kaan Çetinarslan Arel Ürcan Hasan Aras Duman Asmin Zahteroğulları Pembe Selil Uzuner Ural Atik Mehmet Şaban Ali Kenan Pars Efe Uyutmaz Ada Şahin Akasya Eskıköy Baray Ünbay Ener Emin İmralı Furkan Soyer Nefes Simitcioğlu Arda Türsoy Öykü Öztekın Defne Çamkıran Mehmet Akif Öztürk Masal Gül Gülselen Altunçay Neva Ergüler Aleyna Bayraktar Arda Köle Tutku Karabaşak Kağan Çağın Fatma Ela Tok Melin Aybar Doruk Gezen Armin Orhan Eylül Nasıboğlu

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Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

Melis Zaim Efe Gürbüz Eran Eriç Yağmur Sarıkaya Deren Menekşe Meliha Kafadar Deniz Müezzinoğlu Melek Özer Yığıt Özbolayır Ecrin Şendilli Ada Bilge Laçin Defne Güler Uras Ahmet Doğan Eda Baykara Doğa Ceylin Yörük Nısa Sürül Asrın Güzer Doruk Boyacıgil Alp Akın Doruk Beydilli Ahmet Serhan Doğan Erdoğan Gızem Yılmaz Selena Doygun Rüzgar Hüseyin User Pembe Pilli

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Yarım Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler:

Duru Tehdit Murat Aygün Fatoş Taşkol Derin Gözenkan Cem Özdemir Kerem Alp Özer Mehmet Yıldırımbora Başar Mustafa Eylen Demir Reşat Dora Selen Acaralp Erez Işık Ege Evren Merve Göreli Uygar Kervan Ada Kayabaşı Yiğit Yalçın Başar Bayraktar Asrın Emirkanı Kayra Yiğiter Aras Afşaroğlu Ecem Yenıcerı Rüzgar Kale Mert Erol Öğretici Yağmurnur Ağzıdelıler Gezgın Kyle Gül Derın Çora Haktan Barut

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Çeyrek Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler: