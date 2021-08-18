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Yakın Doğu Üniversitesi imzalı COVID-19 önleyici nazal sprey, “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülü aldı

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Yakın Doğu Üniversitesi'nin geliştirilmesinde proje ortağı olduğu COVID-19 önleyici nazal sprey, Prag'da düzenlenen Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nde “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülü aldı.
Yakın Doğu Üniversitesi imzalı COVID-19 önleyici nazal sprey, “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülü aldı

Yakın Doğu Üniversitesi'nin geliştirilmesinde proje ortağı olduğu COVID-19 önleyici nazal sprey, Prag'da düzenlenen Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nde “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülü aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin geliştirilmesinde proje ortağı olduğu COVID-19 önleyici nazal sprey, Prag'da düzenlenen Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nde “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülü aldı. Alınan ödülle, Yakın Doğu Üniversitesi, Perugia Üniversitesi, Avrupa Biyoteknoloji Derneği (EBTNA) ve İtalyan MAGI Group ortaklığında geliştirilen koruyucu spreyin başarısı, Avrupa Biyoteknoloji Kongresi tarafından da tescillenmiş oldu.

Dr. Matteo Bertelli: “Tüm partnerlerimiz adına böylesi bir projeye imza atmaktan gurur duyuyoruz.”

2011’den itibaren her yıl düzenlenen Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nde, Yakın Doğu Üniversitesi’nin proje ortağı olduğu koruyucu nazal sprey projesinin layık görüldüğü “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülünü, proje ortaklarından İtalyan MAGI Grup Direktörü Dr. Matteo Bertelli aldı. Dr. Matteo Bertelli, ödül töreninde yaptığı konuşmada ödülü bütün proje ortakları adına aldığını ve bundan büyük gurur duyduğunu söyledi. Dr. Bertelli, “Biyoteknolojinin çeşitli önemli disiplinlerine, dünya çapında sağlık ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik uygulamalarına odaklanan böylesi bir kongrede, partnerimiz Yakın Doğu Üniversitesi ve diğer partnerlerimiz ile yürüttüğümüz COVID-19’a karşı koruyucu nazal sprey projesinin ödüle layık görülmesi bizleri son derece mutlu etti” dedi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “COVID’le mücadelede çözümün parçası ve hatta çözümün kendisi olmak için çalışan tüm proje ortaklarımıza ve bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, proje ortağı oldukları koruyucu nazal spreyin, Avrupa Biyoteknoloji Kongresi’nde “COVID ile Mücadelede En İyi Ürün” ödülüne layık görülmesinin ülke ve üniversite adına gurur verici olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Genetik, kök hücre, bitki ve hayvan biyoteknolojisi, nanobiyoteknoloji, biyoinformatik, doku mühendisliği, aşı geliştirme, çevre biyoteknolojisi gibi konularda bilimsel çalışmaların sunulduğu kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi ve proje ortaklarımızla birlikte yer almak çok önemliydi. COVID-19’a karşı başlattığımız koruyucu nazal sprey projesinin uluslararası alanda ödüllendirilmesi, COVID salgını nedeniyle ortaya çıkan problemlere çözümler üretmek misyonuyla yapılan çalışmalarımızın doğruluğunun ve başarısının önemli bir göstergesi. Çözümün parçası ve hatta çözümün kendisi olmak isteyen tüm proje ortaklarımıza ve bilim insanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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