Yalkut: "Yeni Erenköy Belediyesini El Birliği ile Ayağa Kaldıracağız "

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, batırılan Yeni Erenköy Belediyesi'ni tekrardan ayağa kaldırmakta kararlı olduklarını belirterek, "Çalışanlarla, bölge halkıyla, ilgili sendikayla ve ekibimizle birlikte el ele vererek belediyeyi tekrardan yaşatmak adına ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

TDP Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve bazı Parti Meclisi üyelerinin katılımıyla Yeni Erenköy bölgesinde vatandaşlarla buluştu, plan ve projelerini içeren seçim broşürünü dağıttı.

Yeni Erenköy Belediyesi'nin içine düşürüldüğü durum ile belediyenin iş yapamaz duruma gelmesi nedeniyle halkın hak ettiği hizmeti alamamasının kabul edilemez olduğunu belirten Yalkut, Kıbrıs'ın en güzel bölgelerinin başında gelen Yeni Erenköy ve bölgesinde bu kötü gidişi değiştirecek potansiyelin var olduğunu kaydetti.

Yeni Erenköy'de yeni bir başlangıç için yola çıktıklarını kaydeden Yalkut, 25 Haziran sabahından itibaren, 'Ekonomi', 'Belediye Çalışanları ve Aileleri', 'Bölge halkı', 'Üretim ve Pazarlama', 'Kooperatifçilik', 'Ekoloji', 'Turizm', 'Bölge Gençliği ve Özel Gereksinimli Bireyler', 'Kadınlarımız', 'İnsan Hakları', 'Demokrasi ve Katılımcılık', 'Teknoloji ve Sosyal Medya', başlıklarında topladıkları yol haritalarını adım adım uygulamaya koyacaklarını belirtti.