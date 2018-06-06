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Yalkut: “Yeni Erenköy’de Yeni Bir Başlangıç için Çalışıyoruz”

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“Yeni Erenköy Belediyesi’ni ayağa kaldıracak plan ve projeler üzerinde ciddi bir çalışma yürütmekteyiz. Yeni Erenköy’de yeni bir başlangıç yapmakta kararlıyız” dedi.
Yalkut: “Yeni Erenköy’de Yeni Bir Başlangıç için Çalışıyoruz”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, geçmiş dönemlerin hatalı karar ve uygulamaları sonucunda çıkmaza sürüklenen Yeni Erenköy Belediyesi’ni yeniden ayağa kaldırmanın mümkün olduğunu belirterek, “Yeni Erenköy Belediyesi’ni ayağa kaldıracak plan ve projeler üzerinde ciddi bir çalışma yürütmekteyiz. Yeni Erenköy’de yeni bir başlangıç yapmakta kararlıyız” dedi.

TDP Yeni Erenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut ile TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu Belediye Emekçileri Sendikasını ziyaret ederek başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirilen görüşmede Yalkut belediyenin ayağa kalmasını ve bölgenin hak ettiği hizmeti almasını sağlayacak yapının kurulması için yaşama geçirmeyi hedeflediği plan ve projelerle ilgili sendika yetkililerine bilgiler aktardı.
25 Haziran sabahından itibaren sendika ile iş birliği içinde çalışarak, omuz omuza vererek belediyeyi ayağa kaldırmak adına ne gerekiyorsa yapılacağını belirten Yalkut, sendika yetkililerinden de bu yönde olumlu görüş almasının önemli olduğunu vurguladı.

BES Başkanı Mustafa Yalınkaya da son derece büyük bir cesaret örneği göstererek elini taşın altına koyan TDP Yeni Erenköy Belediye Başkan Adayı Tandoğan Yalkut’u kutladı, Belediye’nin ve bölgenin canlanmasına adına hazırlanan plan ve projelerden dolayı da emeği geçenlere teşekkür etti.

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