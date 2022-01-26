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Yapımcı Acun Ilıcalı'nın Takımı Hull City'de Transfer Kısıtlamaları Kaldırıldı

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Yapımcı Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship Ligi takımlarından Hull City'de transfer kısıtlamalarının kaldırıldığı açıklandı.
Yapımcı Acun Ilıcalı'nın Takımı Hull City'de Transfer Kısıtlamaları Kaldırıldı

Hull City'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından izlenen krediyi geri ödediğimizi ve artık transfer kısıtlamaları altında çalışmadığımızı onaylayabiliriz." denildi.

Açıklamada, kredinin, Kovid-19 nedeniyle kapalı kapılar ardında bir sezondan uzun süre oynadıktan sonra kulübü desteklemek için alındığı hatırlatıldı.

Bu süreçte kredi koşullarının bir parçası olarak maaşlar, transfer ücretleri ve izin verilen oyuncular açısından kulübün kısıtlama altında olduğunu, bu kredinin geri ödenmesi sonrasında ise, transfer kısıtlamalarının bugün kaldırıldığı ifade edildi.

Hull City, 24 takımın mücadele ettiği İngiltere Championship Ligi’nde 29 puanla 19. sırada yer alıyor.

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