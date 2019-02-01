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Yarı çıplak kadın mastürbasyon yaparken ‘yakalandı’, gözaltındayken bile durmadı

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Hapisteki 26 yaşındaki kadın, 3 bin dolar kefalet öderse serbest kalacak
Yarı çıplak kadın mastürbasyon yaparken ‘yakalandı’, gözaltındayken bile durmadı

Teksas eyaletinin Austin kentinde bir kadın topluma açık alanda mastürbasyon yaptığı için tutuklandı. Kadının kelepçelenip polis arabasına konulduktan sonra da mastürbasyon yapmaya devam ettiği belirtildi. 

Metro.co.uk'un haberine göre JW Marriott otelinin çalışanları avluda 26 yaşındaki Dovie Nickels'ı mastürbasyon yaparken gördükten sonra Austin polisini aradı. Çalışanlardan biri polise Nickels'ı "Bacakları havada, özel bölgesine gümüş bir obje tutarken" gördüğünü söyledi.

 

Yarı çıplak kadın mastürbasyon yaparken ‘yakalandı’, gözaltındayken bile durmadı
 

Yerel gazete Austin American Statesman'ın mahkeme dosyalarından aktardığına göre otel çalışanlarından biri Nickels'ın inlediğini duyup yanına gitti ve durmasını söyledi. Ancak otel çalışanının uyarısından sonra Nickels çalışana bağırdı.

 

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İfadelere göre Nickels yaklaşık 8 dakika boyunca avluda mastürbasyon yaptı, ardından oteldeki bir restorana gidip kendine tatmin etmeye devam etti. Polisin geldiğini görünce Nickels ellerini masanın üzerine koydu. Polis, genç kadının altına bir şey giymediğini farketti.

Polisin iddialarına göre Nickels, kelepçelenip polis arabasına konulduktan sonra da mastürbasyon yapmaya devam etti. Şu anda hapishanede bulunan kadın, 3 bin dolar kefaleti öderse serbest kalacak.

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