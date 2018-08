Yaşınıza göre seks hayatınız..

Seks hayatı en çok merak edilen, en çok soru sorulan konuların başında geliyor. Bugün yaşa göre seks hayatını sizler için derledik. Hangi yaş dilimi seks hayatı için altın çağ, hangi yaş diliminde deneyim ön plana çıkar? İşte yaşa göre seks hayatı...

20'li Yaşlar

Cinsellik bu yaşlarda hayatın olmazsa olmazları arasındadır. Evliliklerin gerçekleştirildiği bu dönemde cinsel ilişki yaygındır. Özellikle bu yaş grubundaki kadınlarda, eğer ailelerinde cinsellikle ilgili bir rahatlık yoksa vajinusmus, erkeklerde ise boşalma bozuklukları sık görülür.

30'lu Yaşlar

Bu dönem, cinsel uyarılma ve çekicilik açısından kadınların altın çağıdır. Kadınların cinsel yaşamları çok hareketlidir. Ancak genellikle bu yaşlarda çocuk sahibi olan çiftlerin cinsel yaşamları kısa bir süreliğine sekteye uğrar. Gebelik planlaması ve doğum sonrasında hem sosyal hem da hormonal bazı değişiklikler cinsel yaşamı olumsuz etkiler.Doğumun gerçekleşmesi çiftlerde genellikle ruhsal çatışmaları alevlendirir. Emzirme döneminde prolaktin hormonunun yüksek olması kadınlarda isteksizliğe yol açar. Kadınlar, hormonal değişikliklere bağlı vajina derisindeki incelemeler yüzünden cinsel birleşme sırasında ağrılar yaşayabilir. Ancak emzirme dönemi bittikten sonra prolaktinin cinsel yaşamdan yeniden zevk almaya başlar.

40'lı Yaşlar

Orgazm sıklığında azalma olmasına karşın, kadınlar bu yaşlarda daha deneyimli olurlar. Bu da psikolojik açıdan aldıkları hazzı artırır. Erkekler ise bu yaşlarda ilk uyarılma, boşalma, orgazm sonrası yeniden uyarılmayı daha iyi kontrol etmeye başlarlar. Ancak 40'lı yaşlarını süren pek çok erkek için bu dönem panikle eş anlamlıdır. Bu dönemde hipertansiyon, damar hastalıkları, nörolojik bozukluklar, sigara, alkol gibi nedenlerle cinsellik olumsuz etkilenebilir. Bu nedenle bu yaş grubundaki erkekler, seksi hayatlarının önemli bir dönüm noktası gibi düşünürler. Bu yaşların en büyük fantezisi ise genç bir partnerle birlikte olmaktır.

50 Yaş Sonrası

50'li yaşların ortalarında kadınlar genellikle menopoza girdikleri için östrojen seviyeleri düşer, vajinal mukozaları incelir, vajinal ıslanmalarında azalmalar olur. Memelerindeki uyarılma, dikleşme azalır. Daha seyrek orgazm yaşarlar, orgazm sırasındaki doyumları kısa sürer. Ancak menopoza girmiş kadınlarda cinsel istek tamamen ortadan kaybolmaz. Erkeklerde ise yaşlanmayla birlikte cinsel istekle ilgili testesteron hormonunda kademeli bir düşüş gözlenir. Vücuttaki genel işlev azalmasının bir sonucu olarak ereksiyon kapasitesi azalır. Cinsel yanıt döngüsünde birçok evrenin süresi ve daha uzun süre ve yoğun uyarı gerekir. Ancak düzenli cinsel aktivite sürdüren erkekler yaşlanmanın tüm etkilerinden daha az zarar görürler. Araştırmalara göre, 70'li yaşlarda erkeklerin yarısı, kadınların da yüzde 20'ye yakını cinsel ilişkiye devam edebiliyor.

Başarılı seks hayatı için ipuçları...

Seks yavaş, romantik, hızlı, yoğun ve şiddetli olabilir. Erkekler için genellikle seksin bir saat sürmesiyle bir dakika sürmesi arasında bir fark yoktur. Tabii ki böyle bir seks biçimi kadınların tatmin olmasına olanak sağlamıyor. Bu tarz aceleci bir seks stilini benimseyen erkeklerin de seksten zevk aldıkları söylenemez. İşte hem kadınlar hem de erkekler için seks deneyimini daha başarılı ve zevkli kılacak ipuçları!Erkek ve kadınlar arasındaki en büyük fark, seks başlangıcında ön sevişmeye duyulan ihtiyaç. Birçok kadın arada sırada ön sevişmeyi es geçip hızlı bir seks seansından hoşlanıyor olsa da, kadınların erkeklere göre on kat daha zor tahrik olduğunu biliyoruz. Kadınlar seks için hem duygusal hem de fiziksel uyarılmaya ihtiyaç duyuyor. Yani ön sevişmenin en az 10 dakika , seksin de 20 dakika sürmesi kadınları tatmin etmek için yeterli. İşte bu noktada bir seks tüyosuyla karşılaşıyoruz. Yapılan araştırmalara göre 20 dakikalık ön sevişme yaşayan kadınların orgazm olma şansı daha yüksek! Kadınların seksten zevk almasını sağlayan tek şey orgazm olmasa da, erkekler de kadınların orgazm olmasından büyük keyif alıyor. Sekste bencil hareketler sergilemek partneriniz için büyük bir hayal kırıklığı yaratır. Duygularınızla hareket etmediğiniz sürece seks bir işe yaramaz. Partnerinizi ne kadar tatmin etmek istediğinizi hareketlerinizle belirtmeniz gerekir. Sekste başarılı olmanın yolu yatakta kendinizi tamamen ortaya koymaktan geçer. Seks sırasında söylediklerinizden, yaptıklarınızdan ve duygularınızdan sorumlusunuz. Seks sırasında partnerinizin mimiklerine ve vücut hareketlerine dikkat edin. Açıkça size ne istediğini söylemese bile hareketlerinden ne istediğini anlayabilirsiniz. Kadınlar çok kolay doruk noktasına ulaşamazlar fakat orgazma ulaştklarında hissettikleri şey çok yoğun olur. Bu nedenle orgazm sonrasında kendilerini toparlayabilmeleri için birkaç dakika omzunuzda dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Erkeklerin orgazm sonrasında kadınlara nazik ve sevecen davranmaları, seksin daha tutkulu bir şekilde devam etmesinin tek anahtarı. Kadın ve erkekler için orgazm sonrası etkilerin farklı olduğunu unutmayın. Birçok erkek orgazmdan hemen sonra ereksiyon olamaz, hatta bir süre sekse olan ilgilerini kaybedebilirler. Erkekler boşaldıktan hemen sonra seks isteklerini kaybederken, kadınlarda bu durum daha geç ortaya çıkar. Bu nedenle "önce bayanlar" kuralı tamamen gerçektir! Seks stili partnerlerin cinsel birleşmeden duydukları hazzın en büyük belirleyicilerinden biri. Partneriniz vahşi ve ateşli bir seks istiyorken siz mum ışığında nazik dokunuşların hayalini kuruyorsanız, bu durumda hem sizin hem de partnerinizin hayalleri yıkılır. Seksten zevk almak için partnerinizle kendinize özgü bir seks stili oluşturun. Partnerinize seks stilinizde değişiklik yapmak istediğinizi anlatın. Bunu yaparken zihninizde sekste yapacağınız hareketleri 1'den 10'a kadar derecelendirin. En basit dokunuşunuz 1 numara ve en güçlü dokunuşunuz da 10 numara olacak. Bu derecelendirme yöntemini kullanarak seks stilinizi değiştirmeyi birkaç seansa yayın. Bu şekilde her iki partner de kendini tatmin edecek bir seks deneyimlemiş olacak. Erkeklerin büyük bir bölümü kadınları her defasında orgazm olması gerektiğini düşünüyor. Maalesef kadınların çok az bir kısmı her seks yaptığında orgazm olacak kadar şanslı. Erkeklerin kadın orgazmı konusunda anlamakta en çok güçlük çektiği kısım, kadınların orgazm olup olmayacaklarını anlayamamaları. Erkeklerin anlaması gereken şey, orgazmın kadınlar için çok önemli olmadığı! Sekste orgazma odaklanan ve görsel hazlar yaşayan erkeklerin aksine kadınlar sevdikleri erkeğin dokunuşlarını ve tenini hissetmekten de zevk alıyor. Erkeklerin sekste yaptıkları en büyük yanlışlardan biri kadınlara orgazm yaşatmak konusunda ısrar etmeleri. Bir çift olarak hassas ve mahrem konuları konuşmaya hazır değilseniz seks konuşmanızı yapmakta biraz zorlanabilirsiniz. Başarılı seksin yolu başarılı iletişimden geçer. Seks konusunda konuşurken birbirinizi eleştirmekten kaçınmalısınız. Seksten bahsederken her zamanki gibi sevecen ve samimi olun. Seks konuşması yaparken duygulardan bahsetmek önemlidir. "Bana öyle dokunman kendimi çok iyi hissetmemi sağlıyor" gibi cümlelerle kendinizi ifade edin. Eğer partneriniz sizi tatmin etmeye çalışıyor ama bunu başaramıyorsa, sinirlenmek yerine sevecen ve eğlenceli bir yaklaşım deneyin.