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Yavrularını yağmurdan korurken görüntülenen tavuk medyada gündem oldu

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Video: Hindistan’da yavrularını yağan yağmurdan korumak için kanatlarının altına alan anne tavuk, sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.
Yavrularını yağmurdan korurken görüntülenen tavuk medyada gündem oldu

Hindistan'ın Visakhapatnam kentinde çekilen bir videoda, anne tavuğun yavrularını yağan sağanak yağmurdan korumak için vücudunu ve kanatlarını siper ettiği görülüyor. Video kısa sürede içerisinde sosyal medyada yayılırken, anne tavuk hakkında birçok yorum yapıldı.

Olayın yerel bir balık pazarında gerçekleştiğini belirten videoyu çeken kişi, " Ağır yağış altında, doğanın kendi akışı içindeki anne sevgisine tanık olduk" yorumunda bulundu.

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