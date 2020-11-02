YBH,BDH,TKPYG ve başarısız ittifaklar mezarlığı kuzey Kıbrıs!

Cumhurbaşkanlığı seçimi sona erdi.

Seçime müdahaleler damga vurdu.

Halen konuşulmaya devam ediyor.

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Bir kere sağda DP,YDP, ve HP’nin durumu gerçekten zor.

Tümünün de lider değişimine ihtiyacı var. Bu ve benzeri değişimler yaşanmaz ise tümü de baraj tehlikesi ile karşı karşıya önümüzdeki dönemde.

Bu sürer durum bu partilerin ya UBP ile birleşmelerini sağlayacak ya da siyasetten silinmelerini.

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Solda ise bir heyecan var.

Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda aldığı %30 oyu ne yapacağız tartışması.

İttifak olmalı solda birlik olmalı tartışmaları hemen başladı...

Bir de CTP’nin ilk tur da aldığı %21’lik bir oy daha var elbette.

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Oysa o iradenin daha o gün ortadan kalktığını bilmek gerek.

Orada bir aday vardı ve onun o kampanya boyunca söyledikleri. Bu oy, destek bu adaya ve o kampanya süresince söylediklerini verildi.

Seçim bitti, daha o gün seçimin bittiği gün koşullar değişti.

Kampanya sona erdi, aday emekli olduğunu açıkladı.

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Olası bir seçimde CTP’ye oy veririm diyen seçmenin bir kısmı da Akıncı’ya ilk turda oy verdi. Bunu kamuoyu yoklamaları da sokak da söyledi.

Bu seçmen hemen seçimin bittiği gece yeniden olası bir Parlamento seçiminde oy istikametini CTP’ye doğru yöneltti.

Yani öyle ortada heyecan yapacak bir %30 yok.

Aslında ne var?

Tüm seçmen var yani %100 ulaşılması konuşulması derdi dinlenilmesi gereken.

Oysa sanki bu memlekette “solda ittifak” vs. gibi işler ilk defa yapılmış ve her seferinde de başarısız olunmamış gibi ortalığı aldı içeriği de olmayan suni bir tartışma...

Boşa emek ve zaman kaybından başka bir şey değil.

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Mesele daha 5 yıl önce TDP’den istifa edenler, CTP’den istifa edenler, BKP ve SDP solda bir ittifak kurmamış mıydı?

Kurmuşlardı.

Bu ittifak bırak barajı geçmeyi ülke genelinde %3 oya bile ulaşamadı o gün.

Şu an öyle bir destek olduğunu söylemek pek mümkün değil çünkü bu ittifak seçim sonrası dağılmış durumda. SDP gidip DP’ye katılmış , CTP’den gelenler partilerine dönmüş, BKP ise kendi tapınağına yeniden sığınmış durumda.

Bu hep böyle olmuştur.

BDH da bir umutla kurulmuş daha bir seçim sonrasında dağılmıştır.

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YBH da YKP ana omurgasında ve CTP’den kopanlarla ittifaklaşmış ancak bir iki seçim sonra dağılmıştır.

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Kuzey Kıbrıs’ta seçmenin parti aidiyeti neredeyse yok denecek kadar azaldığı bir dönemde, solun ortaya kolaycılığa kaçmadan yeni açılımlar koyması ise şarttır.

Mesela neden İskele’de bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50 alınırken bu kez %28 alındı meselesi sadece seçmen yapısı ve müdahale ile açıklamak yetersiz ve eksik kalacak bir yaklaşımdır.

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Hem lider ve hem de kadro değişimleri yaşanması gerekiyorsa bunu yeri zamanında yapmak önemlidir.

Ortaya programatik düşünce birlikteliği de koymak, bunu toplumun değişik kesimleri ile birlikte oluşturmak da önemlidir.

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Memlekette en örgütlü yapı UBP, sonrasında ise CTP bir miktar da TDP, ve de her seçim tarlası sürülmeye müsait şimdilik YDP’dir .

Durum budur.

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Sol kolaycılığı, tembelliği bırakmalı ve halka ulaşmalı, yaşamı örgütlemeyi, halkın sorunlarını nasıl çözeceğine kafa yormaya başlamalıdır.

Bunu hemen yapmalıdır.

Yoksa daha önceki denenmiş ve başarısız olmuş modellerle yaşanacak zaman kaybı Şubat 2020’de olma olasılığı çok yüksek olan bir erken seçimde ve de sonrasında duvara toslayacaktır.