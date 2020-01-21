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YDP'nin Cumhurbaşkanı adayı resmen Prof.Dr. Erhan Arıklı

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YDP'nin Cumhurbaşkanı adayı resmen Prof.Dr. Erhan Arıklı
YDP'nin Cumhurbaşkanı adayı resmen Prof.Dr. Erhan Arıklı

Yeniden Doğu Partisi'nin (YDP) Cumhurbaşkanı adayı resmen Prof.Dr. Erhan Arıklı

Bu akşam toplanan YDP Parti Meclisi Parti Başkanı Erhan  Arıklı'yı Nisan ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterme kararı aldı.

YDP Cumhuriyet Meclisi'nde 2 Milletvekili ile temsil ediliyor.

 

Prof.Dr.Erhan Arıklı kimdir?

Erhan Arıklı, 1962 yılında Kars’ın Ardahan ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Kars’ta tamamlayan Arıklı 1975 yılında ailesi ile birlikte Kıbrıs’a yerleşti ve ortaöğrenimini burada tamamladı. 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Daha sonra aynı alanda yüksek lisans yaptı. Üniversiteden sonra bir süre aile şirketinde yöneticilik yapan Arıklı, 1997 yılında Uluslararası Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü’nde “KKTC’de küçük ölçekli işyerlerinin İşletmeleri” tezi ile ikinci yüksek lisansını tamamladı.

 

Arıklı, 1999 yılında Azerbaycan Beynelhalk Üniversitesi’nde ise “Osmanlı Döneminde Azerbaycan’ın iktisadi Yapısı” konulu üçüncü yüksek lisans çalışmasını yaptı. 1991 yılından itibaren KKTC’nin yurt dışında tanıtılması için çalışmalar yapan Arıklı, 34 Türk devlet ve topluluğunda 100’ün üstünde konferans verdi. Arıklı, Türk Tarihi ve Türk Kültürü ile ilgili çalışmalarından dolayı Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cahar Dudayev tarafından “Üstün Hizmet Madalyası” ile taltif edildi. Arıklı, 2005 yılında Azerbaycan İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitüsü’nde doktora yaptı.

 

Arıklı, 2005 yılında KKTC Dışişleri Bakanı özel temsilcisi sıfatı ile Azerbaycan’da görevlendirilerek KKTC’den Azerbaycan’a doğrudan uçuşların gerçekleşmesini sağladı. Daha sonra çalışmalarını Orta Asya ya kaydıran Arıklı, KKTC’nin Orta Asya Temsilciliği görevine atandı. Burada görev yaparken ilmi çalışmalarına da devam eden Arıklı, “Yaşayan Türk Halkları ve Tarihleri” ve “Türk Halkları Kültür Tarihi” isimli iki kitap yazdı.

 

Arıklı’nın temsilcilik yaptığı süre içerisinde Kırgızistan’da yaptığı çalışmalar neticesinde Kırgızistan, KKTC’nin Türkiye’den sonra en iyi ilişkileri sahip olduğu ülke haline geldi. Kırgızistan’daki resmi görevinin bitimine müteakip Kırgızistan Devlet Arabayev Üniversitesi’nde Profesör kadrosuna atanan Arıklı, burada Türkoloji Bölümü’nü kurdu ve Teoloji Fakültesi’nde dersler verdi. KKTC de ve Türkiye’de çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı da yapan Arıklı, Kıbrıs’ta kurulan Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) Genel Başkanı oldu. Arıklı evli ve 3 çocuk babasıdır.

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