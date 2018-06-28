YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Mezuniyet Töreni AKKM Büyük Salon’da gerçekleştirildi. Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre törene; Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı KKTC Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim, Kıbrıs Türk Diş Tabibleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, enstitü müdürleri, bölüm başkanları, öğrenciler ve aileler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı’nın okunması ile başlayan tören Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi İlyas Abdullini’nin müzik dinletisi ile devam etti.

Porf. Dr. Ulusoy; “Fakültemiz Bu Yıl 12'si Yabancı 82 Mezun Vermenin Mutluluğunu Sizlerle Paylaşmaktadır.”

Açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy; “Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Dönem mezunlarının ant içme ve diploma törenine hoşgeldiniz. Fakültemiz bu yıl 12'si yabancı 82 mezun vermenin mutluluğunu sizlerle paylaşmaktadır. 2007 yılında kurulan fakültemiz 2011/2012 döneminde 27 diş hekimiyle ilk mezunlarını vermiş, daha sonraki dönemelrde bu sayı giderek artmış ve bugün ki mezunlarımızla beraber sayı 514’e ulaşmıştır. Bu haklı gururu yaşamamızı sağlayan Kurucu Rektörümüz Dr.Suat İ.Günsel başta olmak üzere tüm akademik ve idari kesimden değerli kadromuzu ve emeği geçen herkesi, çocuklarını bizlere emanet eden değerli velileri şükranla anıyoruz, hepinize teşekkür ederim” diyerek sözlerine başladı.

Porf. Dr. Ulusoy; “Fakültemizde türkçe ve ingilizce olmak üzere iki şube halinde eğitim verilmektedir. Bu yıl ingilizce diş hekimliği lisans programında 424 türkçe diş hekimliği lisans programında ise 807 olmak üzere toplam 1231 öğrenciye eğitim verilmiştir. Doktora programında ise 67 öğrenci lisans üstü eğitim almakta ve araştırma yapmaktadırlar. Bütün bu eğitim hamleleri yanında fakültemiz akademik kadrosu bilimsel araştırma ve yayın konusunda da ön sıralarda yer almakta, ulusal ve uluslararası kongrelerde KKTC’nin sesini duyurmaktadır. Genç fakültemizin kısa sürede bu düzeye ulaşmasını sağlayan çalışma arkadaşlarımı özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum. Her düzeyde kendisini kabul ettirmiş saygın öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip mezunları her yerde seçilen bir fakülte olma ilkesiyle yolumuza devam etmekteyiz. Atatürk ilkelerine bağlı, eleştirel düşünceye ve bilimsel anlayışa sahip özgüven ve hoşgörüsü olan etik değerlere saygılı, çağdaş diş hekimleri yetiştirmeye devam ediyoruz” dedi. Prof. Dr. Ulusoy’un ardından mezunlar adına dönem birincisi diş hekimi şerife köle bir konuşma gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Kendi Alanlarınızda Aranan Birer Diş Hekimi Olacağınıza Yürekten İnanıyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise; “Kültürümüzün ileri uygarlık kurma faaliyetinin ön safında yer alacak biçimde geliştirilmesi kültürümüzü yakından ilgilendiren kesimlerini sağlam bilgi ışığında geliştirmekle mümkündür. Eflatun ve Aristo’dan başlayarak, günümüze dek uzanan süreçte bilgiyi üreten, yayan ve topluma sunulmasını sağlayan üniversiteler idealizmin felsefi esaslar üzerine temellenmiş; bilim ve eğitim gibi farklı unsurları bünyesinde bütünleştiren kurumlardır. Yakın Doğu Üniversitesi süre gelen birikimi ve yüksek öğretimli oluşturduğu kültürüne dayanarak yaptığı bütün eylemlerinde Newton evrenine kuralları olan bilimsel akıl, bilimsel yöntem ve bilimsel etik vardır. Benimsediğimiz 3. Nesil üniversite modeli ile akademik çalışmaların, araştırmaların ve ARGE faaliyetlerinin ve tüm bilimsel çıktılarını toplum yararına sunmaktayız. Eğitimde en güncel yöntemleri kullanarak evrensel değerlere sahip, çoğulcu ve eleştirel düşünebilen; araştıran, sorgulayan bilgiyi oluşturma ve etkili kullanma süreçlerini özümsemiş, çağdaş öğretim yöntemlerini uygulama yetkisi olan alanına hakim bireyler ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedeflemekteyiz” dedi.

Prof. Dr. Şanlıdağ; “Değerli mezunlar her geçen gün artacak deneyim ve bilgi birikiminizle kendi alanlarınızda aranan birer Diş Hekimi olacağınıza yürekten inanıyoruz. Bu vesile ile şahsım ve tüm öğretim elemanlarımız adına mezuniyetinizi kutluyor, yeni yaşamınızın sağlık, mutluluk ve başarı getirmenizi diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Dr. Özant; “Bugünden Sonra Toplumumuzun Ağız Ve Diş Sağlıığını En Üst Düzeyde Koruyacak Olan Diş Hekimleri Olrak Meslek Hayatınıza Atılıyorsunuz.”

Prof. Dr. Şanlıdağ’ın ardından konuşma gerçekleştiren Kıbrıs Türk Diş Tabibleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Özant da; “Çok zor, uzun, zahmetli ve stresli bir eğitimi başarıyla tamamlamış, alacağınız diplomalar ile de bu başarınızı taçlandırmış olacaksınız. Mezun olarak içtiğiniz ant ile Diş Hekimliği öğrenci kimliğinizden Diş Hekimliğine geçiş adımı atmış oluyorsunuz ancak bu öğrenciliğinizin bittiği anlamına gelmiyor. Hekimlik mesleği yaşam boyunca süren bir öğrenciliktir. Bilgi birikiminizi ve becerilerinizi artımaya ve kendinizi geliştirmeye devam etmek kaçınamayacağınız bir yükümlülüğünüzdür. Bugünden sonra toplumumuzun ağız ve diş sağlığını en üst düzeyde koruyacak olan diş hekimleri olarak meslek hayatınıza atılıyorsunuz. Maddi ve manevi tüm desteğini ortaya koyarak sizlerin yetişmesinde emeği geçen herkese, tüm ailelere ve hocalara teşekkürlerimi sunuyor sizleri sevgiyle kucaklıyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Dr. Besim; “82 Mezun Pırıl Pırıl Mezun Diplomasını Alıp Diş Hekimi Olarak Hayata Atılmaya Hazırlanıyor.”

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı, KKTC Sağlık Bakanı Dr. Filiz Besim ise; “Çok değerli mezunlar eminim ki diş hekimi olmak sizler için hayatta çok büyük bir şans olacak. Ben diyorum ki hastalarınız çok ama çok sevin, onların sadece ağızlarına dişlerine değil yüreklerine dokunun. Bir süre sonra göreceksiniz ki onlar sizin aileleriniz gibi olacaktır. Biliyorum ki buradan çıkacak mezunlar dünyanın bir çok yerinde bizim aslında elçimiz olacak. 82 tane mezun pırıl pırıl mezun diplomasını alıp diş hekimi olarak hayata atılmaya hazırlanıyor. Tüm mezunlara yolunuz açık olsun diyorum sevgiyle saygıyla kucaklıyorum, selamlıyorum” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, dereceye giren öğrencilere madalya ve diploma takdiminde bulundu daha sonra sırasıyla mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi. Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy ise öğrencilere meslek andı yaptırdı.

Tören kep atma merasimi ile sona erdi.