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YDÜ Eczacılık Fakültesi İstanbul Medipol Üniversitesi MEDUPSA Kariyer Günleri’ne Katıldı…

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Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık ABD Öğretim  görevlisi Ahmet Sami Boşnak, İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından düzenlenen MEDUPSA Kariyer Günleri’ne davet edildi.
YDÜ Eczacılık Fakültesi İstanbul Medipol Üniversitesi MEDUPSA Kariyer Günleri’ne Katıldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülden Zehra Omurtag tarafından organizasyona davet edilen Boşnak, Onkoloji Eczacılığı alanındaki tecrübelerini paylaştı.

Farklı sektörlerden gelen alanlarında uzman konuşmacıların tecrübelerini aktardıkları organizasyonda, Boşnak kariye gününde eczacılar için önemli bir kariyer seçimi olan Klinik Onkoloji Eczacılığını, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Hastanesi’ndeki örnek tecrübelerini, genç eczacı adaylarına aktardı.
İlgiyle izlenen sunumun ardından Boşnak’a sorular yönelten öğrenciler, Türkiye’den Yakın Doğu Üniversitesi’ne gelerek uygulamalı staj yapmak istediklerini ifade ettiler. 

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