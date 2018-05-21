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YDÜ Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi’

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YDÜ Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi’
YDÜ Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri 1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi’

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalından Prof. Dr. Ümit Seviğ, Doç. Dr. Hatice Bebiş,       Uzm. Dilay Necipoğlu, Merve Seyret kongre’de, dört sözlü sunum ve dört poster bildiri sundular ayrıca iki oturum başkanlığı yaparak Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini başarıyla temsil ettiler.

Kongrede, Prof. Dr. Ümit Seviğ ‘Nüfus ve Özelliklerinde Değişimler’, Doç. Dr. Hatice Bebiş de ‘Eğitim ve Halk Sağlığı Hemşiresinin Yetkinlikleri’ başlıklı oturumların başkanlığını yaptılar.

Ergenler Üzerinde Yapılan Çalışmalar İlgi Gördü…

Kongrede, Prof. Dr. Ümit Seviğ’in, Doç. Dr. Handan Zincir ve Uzm. Şenay Şermet Kaya ile yaptığı “Ergenlerde Çözüm Odaklı Yaklaşımın Problemli İnternet Kullanımı, Uyku Kalitesi ve Okul Başarısına Etkisi” konulu araştırma ile ilgili bildiri sundu. Ayrıca, Nurcan Akgül Gündoğdu ve Handan Güler ile yaptığı  “Çözüm Odaklı Yaklaşımın Fazla Kilolu Ve Obez Ergenlerin Beslenme- Egzersiz Tutum Ve Davranışlarına Etkisi”, Doç. Dr. Hatice Bebiş’in, Arzu Aybek ile yaptığı “Üriner İnkontinanslı Yaşlılara ve Ev Ziyaretleri ile Verilen Hemşirelik Bakımının Etkinliğinin Değerlendirilmesi” konularında da bildiriler sözlü olarak sunuldu.

Poster Bildirileri Beğeni Topladı…

Uzm. Dilay Necipoğlu’nun “Kuzey Kıbrıs’ta Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğini Etkileyen Etmenlere Genel Bakış”, “Kuzey Kıbrıs’ta İş Sağlığı ve Güvenliği’ ve ‘Kadın ve Üreme Sağlığı: Kuzey Kıbrıs”,  Merve Seyret’in  “Sağlık Turizmi Hemşirelere Ne Vaad Ediyor?”  çalışması da poster bildirisi olarak kongrede yer aldı.

Kongrede, 2017-2018 bahar dönemi Halk Sağlığı Hemşireliği dersi kapsamında, üniversites ileuygulama alanı için iş birliği yapılan Dikmen Belediye’si çalışanlarından Uzm. Münüre Akgör ve Şerife Ak Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’ni ve çalışma bölgesini temsil ettiler. 

Uzm. Münüre Akgör, bir dönem YDÜ Hemşirelik Fakültesi’nde de görev yapan öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr Belkıs Karataş Aktan ile yaptığı “Yaşlı Bireylerin Düşme Sıklığının ve Düşme Yönünden Ev İçi Özelliklerinin Belirlenmesi” başlıklı çalışmayı sözlü bildiri olarak sundu.

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