YDÜ İletişim Fakültesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü Dopdolu Bir Dönem Geçirdi...

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölümü 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde paneller, söyleşiler, atölyeler ve gösterimler ile dolu dolu bir dönem geçirdi.

Doç. Dr. Fevzi Kasap başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, Yrd. Doç. Dr Sinem Dursun Kasımoğu, Yrd. Doç. Dr. İzlem Kanlı, Dr. Pelin Agocuk, Öğretim Görevlileri Emrah Öztürk, Ayhan Dolunay ve Zeyde Yalıner Örek’ten oluşan bölüm, akademik ve uygulamalı bir çok başarılı çalışma ve etkinliğe imza attı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç.Dr. Fevzi Kasap, bölüm öğrencilerinin de yoğun katkı ve katılım gösterdiği dönem içerisinde; seminerler, atölye çalışmaları, gösterimler, bilimsel yayınlar yapıldı. Önemli etkinliklerin planlandığı 2017 -2018 eğitim ve öğretim yılı Güz Dönemi içerisinde oldukça başarılı sonuçların alındığını ifade etti.

Konferans ve Yayınlar

Harvard Üniversitesi’nde düzenlenen International Educational Technology Conference’a, 2 bildiri ile çevrimiçi katılım sağlanarak, Yakın Doğu Üniversitesi temsil edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo,TV ve Sinema Bölüm’ü, Öğretim Elemanları tarafından, İletişim Fakülesi’ndeki diğer bölümlerin öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin de yer aldığı, 6 SSCI, 5 Scopus Index kapsamında makale yayını, 4 uluslararası kitap yayını gerçekleştirildi.

“Medya ve Sinema Sempozyumu”nun İkinci Paneli

2016-2017 Bahar Dönemi’nde, “Medya ve Sinema Sempozyumu”nun,“Basın Hak ve Özgürlüklerinin Hukuki ve Etik Çerçevede Yeni̇ Medya Üzerinden Değerlendirilmesi: KKTC Örneği” adlı ilk panel sonrası; “KKTC’de Yazılı, Görsel ve Yeni Medya Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı ikinci paneli 2017-2018 Güz Dönemi’nde gerçekleştirildi. Yrd. Doç. DR. Mustafa Ufuk Çelik’in moderatörlüğünde, BRT Müdürü Meryem Çavuşoğlu, Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, BRT Program Yapımcısı Aziz Karaaziz ve Kıbrıs Gazetesi Web Editörü Çağdaş Ögüç’ün yer aldığı panelde, klasik ve yeni medyanın sorunları ve ilgili sorunlara yönelik çözüm önerileri tartışıldı.

Atölyeler, Seminerler, Gösterilmler, Konferans ve Söyleşiler Düzenlendi; Topluma Hizmet Uygulamalarına Destek Verildi

• Çeşitli liselerden öğrencilere yönelik,YDÜ TV ve YDÜ FM’de, 3 hafta süren atölyeler gerçekleştirildi.

• 6. Uluslararası Medya Çalıştayı kapsamında, Radyocu Ali Karahan ile atölye çalışması ve Söyleşi YDÜ FM’de gerçekleştirildi

• 6. Uluslararası Medya Çalıştayı kapsamında, E. Uluslararası Yargıç ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rona Aybay’ın katılımıyla, İletişim Kulübü’nün aktif görev aldığı, “Medya Özgürlüğü Konferansı” düzenlendi.

• Ünlü belgesel-program yapımcısı ve yazar Nebil Özgentürk;

belgesel gösterimi, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik moderatörlüğünde söyleşi ve imza günü yapıldı.

• YDÜ İletişim Fakültesinin düzenlediği “BİZ” Sergisine, Bölüm Öğretim Elemanları fotoğrafları ile destek vererek, fakültenin sosyal sorumluluk projesine katkı sağlandı.

• Yeşilada Lions Kulübünün davetiyle, Güzelyurt’ta düzenlenen Gençlik Günü kapsamında, YDÜ RTS Bölüm Başkanlığı ve Sinema Kulübü tarafından, film gösterimi düzenlendi.

• Yeşilada Lions Kulübünün davetiyle, RTS Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, söyleşi gerçekleştirdi.

• Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nca düzenlenen “Ulusal Afet Yönetimi Çalıştayı”na İletişim Fakültesi Dekanlığı’nın görevlendirmesiyle destek sağlandı.

• 5. Engelsiz Bilişim Günleri’nde, Doç. Dr. Fevzi Kasap ve Öğr. Gör. Ayhan Dolunay, davetli konuşmacı olarak yer aldı.

• Bölüm öğrencilerin bitirme projelerinden seçilen kısa filmlerden oluşan seçki, Kanal Sim işbirliği ile Kısa Film Günleri adı altında ekrana taşındı.

Tanıtım Faaliyetleri

Yakın Doğu Üniversitesi’ni ziyaret eden lise öğrencilerine yönelik, alanla ilgili atölye çalışmalarının yanı sıra, fakültemizi ziyaret eden üniversite adayı öğrencilere bölüm ile ilgili bilgiler verildi. Değişik televizyon kanallarının davetleri ile, televizyon programlarında, Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç Dr Mustafa Ufuk Çelik ve Öğr. Gör. Ayhan Dolunay tarafından, üniversite ve alanla ilgili bilgiler aktarıldı.

Bölüm Öğretim Üyeleri Akademik Jürilerde Yer Aldı

Doç. Dr. Fevzi Kasap, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, Yrd. Doç. Dr. Sinem Dursun Kasımoğlu, Dr. Pelin Agocuk, YDÜ ve diğer üniversiteler bünyesinde yapılan yüksek lisans, doktora; tez izleme komitesi ve tez savunması jüri üyeliği görevlerinde yer aldılar.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap, genelde İletişim Fakültesi ve özelde de Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nün, hem akademik, hem de etkinlikler boyutundaki çalışmalarının, aynı kararlılık ve azimle süreceğine inandığını ifade etti.