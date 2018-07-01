YDÜ, Makedonya’da KKTC’yi Temsil Etti

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Müdürü ve Geoteknik Mühendisliği Öğretim Üyesi ile Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar Makedonya’da gerçekleştirilen 16. Tuna Avrupa Geoteknik Mühendisliği Konferansına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilcisi olarak davet edildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her dört yılda değişik bir ülkede düzenlenen Tuna Avrupa Geoteknik Mühendisliği konferanslarına bütün dünyadan ve bilhassa Avrupadan akademisyenler ve uygulayıcı mühendisler tarafından büyük rağbet gösterilmekte olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Cavit Atalar, Makedonya Cumhurbaşkanı Sayın Gjorgje Ivanov, Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Birliği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği Başkanı Prof.Dr. Feyza Çinicioğlu, Makedonya Geoteknik Derneği Başkanı Prof.Dr. Milorad Jovanovski dahil çeşitli ülkelerin Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Dernek başkanları ile görüşme imkanı buldu.

Konferans öncesi, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorgje Ivanov, Tuna Avrupa Geoteknik Mühendisliği Konferanslarının düzenleyicisi, Viyana Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Heinz Brandl’a Makedonya Devlet Nişanı takdim etti. Konferans kapanış töreninde Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Türk Milli Komitesi eski başkanı Prof.Dr. Ahmet Sağlamer ile Viyana Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Heinz Brandl’a Makedonya Geoteknik Derneğine yaptıkları yardımlardan dolayı Dernek Başkanı Prof.Dr. Milorad Jovanovski tarafında Makedonya Geoteknik Derneği Onursal Üyeliği ile ödüllendirildiler.

Prof. Dr. Cavit Atalar, bütün dünya üniversitelerinde Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği anabilim dalında en fazla kitabı, ders kitabı olarak kullanılan ve Makedonyaca dahil çeşitli dillere tercüme edilen Prof. Dr. Braja M. Das ile birlikte hazırladıkları “Son Yıllarda Kuzey Kıbrısta Meydana Gelen Heyelanlar” isimli bildiriyi konferanta sundu.

Prof.Dr. Cavit Atalar; "Kıbrıs'ta Eğilimli Yerlerde Yapılacak Yollar ve Binalar İçin Gerekli Zemin İncelemelerinin Yapılması Gerekiyor"

Prof. Atalar, bildiride, Kıbrıs zeminlerinin büyük çoğunluğunun yüksek oranda kil minerallerini içerdiği için bilhassa eğimli yerlerde yeni yapılacak olan yollar ve binalar için gerekli zemin incelemelerinin yapılması gerektiğini vurguladı. Kıbrısta son yüzyıl içerisinde en fazla ve hasarlı meydana gelen heyelanların 1953 çifte Baf Depremi neticesinde meydana geldiğini belirten Prof. Atalar, son yirmi yıl da gerekli önlemlerin alınmadığı yeni yapılan yollarda, kısa süreli de olsa aşırı yağışlar neticesinde heyelanların meydana geldiğini vurguladı.

Konferansta bildirisi yoğun ilgi gören Prof. Dr. Cavit Atalar, Eylül 2018'de Kore’de düzenlenen konferansa davet edildi.