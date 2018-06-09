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YDÜ Projesi Kapsamında “Betonart” Semineri Gerçekleştirildi…

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Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, “Mimarlığa Merhaba” projesi kapsamında, Binat iletişim ve danışmanlık etkinlik koordinatörü aynı zamanda yaz okulları koordinatörü Ferhan Yalçın’ın katılımıyla bir seminer gerçekleştirildi.
YDÜ Projesi Kapsamında “Betonart” Semineri Gerçekleştirildi…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü birinci sınıf öğrencilerine yönelik olan seminerde, Ferhan Yalçın mimarlık eğitiminde yayınların ve informel çalışmaların önemini anlattı. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk defa düzenlenen seminer, mimarlık ve iç mimarlık bölümleri birinci sınıf öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından yoğun ilgi ile izlendi.  Projenin hedef kitlesi olan ve mimarlık fakültelerinin mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinde eğitim gören tüm 1. sınıf öğrencilerine, etkinlik kapsamında “Betonart” ve “Arredamento Mimarlık” dergileri hediye edildi. Önümüzdeki aylarda bu seminerin devamı olacak şekilde yine “Betonart” kapsamında bir workshop düzenleneceği de kaydedildi. 

Mimarlık Kültürü Alanında Bilinçlenmeyi Amaçlıyor…
“Mimarlığa Merhaba” projesi, Binat İletişim & Danışmanlık tarafından 2017 yılı Mayıs ayında başlatılan ve sponsor firmaların katkılarıyla tüm mimarlık okullarına ulaşmayı hedefleyen bir iletişim projesidir. Türkiye genelinde farklı okullarda düzenlenen etkinlikler ile mimarlık ve iç mimarlık bölümlerinde, mimarlık eğitimine yeni başlayan öğrencileri basılı – online yayınları okumaya teşvik ederek mimarlık kültürü alanında bilinçlendirmeyi amaçlıyor.
Öğrencileri mimarlık alanında bilinen iki önemli dergi olan “Betonart” ve “Arredamento Mimarlık” ile tanıştıran  “Mimarlığa Merhaba” projesi,  sunum, seminer, sempozyum, workshop gibi etkinlikler düzenleniyor.

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