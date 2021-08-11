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YDÜ ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde Yapılan Ücretsiz Aşılama Devam Ediyor

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YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde Verilen Ücretsiz Aşılama Devam Ediyor
YDÜ ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde Yapılan Ücretsiz Aşılama Devam Ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde sosyal sorumluluk kapsamında ücretsiz olarak verilen COVID-19 aşılama hizmeti, hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında devam edecek

COVID-19 salgının kontrol altına alınması ve toplum bağışıklığının sağlanabilmesi için kritik bir öneme sahip olan aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi de aşılama faaliyetlerine verdiği desteği sürdürüyor. Bugüne kadar 40 bin dozun üzerinde COVID-19 aşısı yapan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde COVID-19 aşılamaları hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak devam ediyor.

Toplum sağlığı ve ülkenin geleceği açısından taşıdığı önem nedeniyle soyal sorumluluk bilinciyle gönüllü olarak yürüttüğü COVID-19 aşılama hizmetlerinde, aşı dışındaki bütün maliyetler de Yakın Doğu Oluşumu tarafından karşılanıyor. 

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Prof. Dr. Müfit C. Yenen: “Halkı ücretsiz ve randevusuz olarak aşılarını yaptırmak üzere hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında hastanelerimize davet ediyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, COVID-19'la mücadelede aşılamanın önemine vurgu yaparak, “Toplum bağışıklığına ulaşmak ve salgınla mücadelede başarıya ulaşmak için en etkili yöntem aşılamadır” ifadesini kullandı. “Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi olarak toplum sağlığını gözeterek devletimize destek olmaya devam ediyoruz” diyen Prof. Dr. Yenen, “Halkı ücretsiz ve randevusuz olarak aşılarını yaptırmak üzere hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında hastanelerimize davet ediyoruz” çağrısı yaptı.

COVID-19’dan korunmak için aşının tek başına yeterli olmayacağı yönünde de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Müfit C. Yenen aşılama sonrasında da virüsten korunmak için sosyal mesafe, maske ve hijyen dikkatinin aynı hassasiyetle devam etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Prof. Dr. Nail Bulakbaşı: “COVID-19 aşısını, hiçbir endişe duymadan gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz.”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı ise toplum sağlığı açısından taşıdığı önem nedeniyle COVID-19 aşılama hizmetini tamamen ücretsiz bir şekilde verdiklerini hatırlatarak, “COVID-19 aşısını, hafta içi 09.00-16.00 saatleri arasında randevusuz bir şekilde hastanelerimize gelerek, gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz” dedi. Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, COVID-19 aşısının sadece virüsten korunmak için değil aynı zamanda hastalığın çok daha hafif bir şekilde atlatılmasını sağladığını da söyledi.

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