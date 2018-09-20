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Yeni Zelanda'da kıyıya vurmuş dev denizanası bulundu

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Kıyıya vuran denizanasının, bilinen en büyük denizanası türü olan Aslan Yelesi denizanası olduğu belirtildi.
Yeni Zelanda'da kıyıya vurmuş dev denizanası bulundu

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrine yaklaşık 88 kilometre uzaklıkta bulunan Pakiri sahilinde Aslan Yelesi Denizanası türü olduğu öğrenilen dev bir denizanası, kıyıya vurmuş halde bulundu.

Dev denizanasının, sıra dışı renklere sahip olan dev bir jöleyi andırdığını aktaran Adam Dickinson, "Oldukça inanılmazdı ve tanımlayabilmek gerçekten çok güçtü. O (denizanası) neredeyse dev bir kas yığını gibiydi" dedi.

Denizanasının daha gördüğü hiçbir şeye benzemediğini vurgulayan Dickinson, "İlk düşüncem, denizanasına bakmak için koşarak giden çocuklarımın, denizanasına dokunmasına izin vermemekti" sözleri ile yaşadığı anlardı aktardı.

Dickinson'ın çocuklarının 'volkana' benzettiği denizanasının, bulunduğu sırada hayatta olduğu belirtildi.

‘DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜMÜZ HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYORDU'

Fox News'a açıklamalarda bulunan Dickinson, "Onu görmek oldukça şaşırtıcıydı. Öte yandan, bulduğumuz diğer denizanasının da aynı türden olup olmadığını görmek amacıyla onu ters çevirdik ve benzemediğini gördük. Bu kesinlikle farklıydı. Böyle bir şeyi daha önce görmemiştik. Bu durum oldukça havalı" yorumunda bulundu.

ORTALAMA BİR MAVİ BALİNA KADAR BÜYÜYEBİLİYOR

Oceana isimli kuruluşun aktardığı bilgilere göre, dev denizanası olarak da bilinen Aslan Yelesi denizanası, ortalama bir mavi balinanın büyüklüğüne erişebilirken, ahtapot kolları ise 58 metreye kadar uzaya biliyor.

Çoğunluğu Kuzey Kutbu'na yakın ve Pasifik denizinin kuzey bölgelerinde yaşayan Aslan Yelesi denizanasının, çap uzunluğu ise 2.5 metreyi bulabildiği belirtildi.

ZEHİRLİ İĞNESİ FELÇ EDİYOR

Plankton benzeri ilkel organizmalar ile beslenen dev denizanaları, vücutlarında felce neden olan güçlü bir zehir zerk edebildiği iğne taşıyor. Felce neden zehrin, ölüme neden açtığı vakalar olduğu biliniyor.

ZEHİRLİ İĞNESİ FELÇ EDİYOR

Plankton benzeri ilkel organizmalar ile beslenen dev denizanaları, vücutlarında felce neden olan güçlü bir zehir zerk edebildiği iğne taşıyor. Felce neden zehrin, ölüme neden açtığı vakalar olduğu biliniyor.

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