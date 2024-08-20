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Yeni zirve!

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Euro ve Sterlinden yeni zirve
Yeni zirve!

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı öncesinde Sterlin ve Euro yükselerek, son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Buna göre, serbest piyasada Amerikan Doları 33,75 TL, Euro 37,42 TL, İngiliz Sterlini ise 43,83 TL’den işlem görüyor.

Saat 07.50 itibarıyla Amerikan Doları’nın alış fiyatı 33,74 TL, satış fiyatı 33,75 TL.

Euro’nun alış fiyatı 37,41 TL, satış fiyatı 37,43 TL. İngiliz Sterlini ise 43,82 TL’den alınıp 43,85 TL’den satılıyor.

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