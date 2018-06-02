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Yenierenköy için yeni bir şans

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Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yenierenköy Belediye Başkan adayı Tandoğan Yalkut, kapısına kilit vurulan belediyenin akılcı ekonomik plan ve projelerle ayağa kalkabileceğini belirtti.
Yenierenköy için yeni bir şans

Yalkut, “Yeni bir başlangıç için yola çıktık, hem belediyeyi ayağa kaldıracak, hem de bölge halkına hak ettiği hizmeti verecek belediye yapısını oluşturmakta kararlıyız" dedi. 


TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Yalkut, belediyeyi ayağa kaldıracak plan ve projeler üzerinde uzunca süredir çalıştıklarını, ciddi yol aldıklarını söyledi.


Yalkut,  “Ekonomi, belediye çalışanları ve aileleri, bölge halkı, üretim ve pazarlama, kooperatifçilik,  ekoloji, turizm, bölge gençliği ve özel gereksinimli bireyler, kadınlarımız, insan hakları, demokrasi ve katılımcılık, teknoloji ve sosyal medya” başlıklarında toplanan konularda yol haritası belirlediklerini kaydetti. 
Belediyeyi ayağa kaldıracak, bölgeye halk ettiği hizmeti verebilecek yapının kurulmasını sağlayacaklarını da ifade eden Tandoğan Yalkut,  bölge halkının inanç ve moralini artıracak, her türlü ayırmacılığa son verecek adalet ve eşitlik temelli icraatlar yapacaklarını söyledi. 

Yalkut, plan ve projelerin basınla ve kamuoyuyla detaylı bir şekilde paylaşacağını aktararak, "Kıbrıs'ın en güzel bölgelerinin başında gelen Yenierenköy ve bölgesi ciddi bir potansiyele sahiptir. Ancak bu potansiyel yıllarca başka amaçlar için kullanılmış, sonunda da hem belediye kapanma noktasına gelmiş, hem de halkımız mağdur edilmiştir. Bizler, ekibimiz ve paydaşlarımızla birlikte bu kötü gidişe son vererek, Yenierenköy'de yeni bir sayfa açmakta kararlıyız" dedi. 

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