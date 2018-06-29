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Yerel seçim sonrası HP'de neler oluyor? Ulutaş ve Kişmir Detay TV'de yorumluyor

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Yerel seçim sonrası HP'de neler oluyor? Ulutaş ve Kişmir Detay TV'de yorumluyor.DETAY TV'de saat 15'de HP konuşulacak
Yerel seçim sonrası HP'de neler oluyor? Ulutaş ve Kişmir Detay TV'de yorumluyor

Yerel seçim sonrası HP'de neler oluyor? Ulutaş ve Kişmir Detay TV'de yorumluyor.
DETAY TV'de saat 15'de HP konuşulacak

Detay TV yayını saat 15'de https://www.facebook.com/detaygazetesi/ adresinden izleyebilirsiniz

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