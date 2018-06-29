Yerel seçim sonrası HP'de neler oluyor? Ulutaş ve Kişmir Detay TV'de yorumluyor.
DETAY TV'de saat 15'de HP konuşulacak
Detay TV yayını saat 15'de https://www.facebook.com/detaygazetesi/ adresinden izleyebilirsiniz
Yerel seçim sonrası HP'de neler oluyor? Ulutaş ve Kişmir Detay TV'de yorumluyor.
DETAY TV'de saat 15'de HP konuşulacak
Detay TV yayını saat 15'de https://www.facebook.com/detaygazetesi/ adresinden izleyebilirsiniz
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