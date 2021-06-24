Yerelden, Genele Planlama!

Ülke genelinde en büyük sorunların başında, planlama eksikliği olduğunu her siyasi parti ve sivil toplum örgütleri açıkça dile getiriyor.

Ancak hiçbir çalışma yapılmaması ve sorunu ortadan kaldıracak politikalar oluşturulmaması, siyasilere olan güveni bitirme noktasına geldi.

Bu durumda bile, siyasilere olan güven ‘’BİTTİ’’ diyememekten utanıyorum.

Çünkü halen daha, bazı şahin kesimlerin siyasilerin gücünü kullanarak zengin olma peşinde oldukları görülüyor. Bu değişir mi? Bence çok zor.

Ve bunu, günü birlik menfaatleri için toplum çıkarlarını satarak yapıyorlar.

Peki, bizim ne yapmamız gerekir? Görünen o ki, planlamanın olmaması ve günü birlik politikalar ile yol alamayacağımız kesin.

Bu sebeple, kırsalda; turizm, tarım, eğitim, hayvancılık ve ekonomi de, yerelden başlayacak şekilde politikalar oluşturmak zorundayız.

Bunu biz yapmazsak, kimsenin yapacağı yok.

Yerelden oluşturulacak politikalar, aslında merkezi hükümete yol gösterme adına çok daha önemli olacaktır.

Lefkoşa’da oturup, Karpaz ile ilgili planlama ve politikalar oluşturmanın hiçbir mantığı yoktur.

Her ne olursa olsun, yerelden başlayan ve merkeze uzanan bir yapı oluşturmalıyız. Aksi durumda, ekonomik çöküntü kaçınılmazdır.

Merkezdeki yapı ile kırsal da oluşan yapının birbirinden farkını iyi analiz edemez ve bunu üretimden, uzun vadeli politikalara kadar yayamazsak ekonomik çöküntü devam edecektir.

Ben, ilçeleri ayırmanın yanında tüm adayı köy köy çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

Dipkarpaz’da yapılacak işlerin, Kaleburnu köyünde ters tepeceği bir dönemde yaşıyoruz. Bu nedenle, köy köy farklı planlama yapılması gerekmektedir.

Dipkarpaz’da Eko- Agro Turizm yapılacaksa, Kaleburnu köyünde küçükbaş hayvancılık yaygınlaştırılmalıdır.

Vizyon değişmek zorunda! Evet, buna yerelden başlamalıyız.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.