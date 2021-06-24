  • BIST 1.406
  • Altın 494,175
  • Dolar 8,6478
  • Euro 10,3234
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı” görüşüldü

Yerelden, Genele Planlama!

» »
Fırat Borak

Ülke genelinde en büyük sorunların başında, planlama eksikliği olduğunu her siyasi parti ve sivil toplum örgütleri açıkça dile getiriyor.

Ancak hiçbir çalışma yapılmaması ve sorunu ortadan kaldıracak politikalar oluşturulmaması, siyasilere olan güveni bitirme noktasına geldi.

Bu durumda bile, siyasilere olan güven ‘’BİTTİ’’ diyememekten utanıyorum.

Çünkü halen daha, bazı şahin kesimlerin siyasilerin gücünü kullanarak zengin olma peşinde oldukları görülüyor. Bu değişir mi? Bence çok zor.

Ve bunu, günü birlik menfaatleri için toplum çıkarlarını satarak yapıyorlar.

Peki, bizim ne yapmamız gerekir? Görünen o ki, planlamanın olmaması ve günü birlik politikalar ile yol alamayacağımız kesin.

Bu sebeple, kırsalda; turizm, tarım, eğitim, hayvancılık ve ekonomi de, yerelden başlayacak şekilde politikalar oluşturmak zorundayız.

Bunu biz yapmazsak, kimsenin yapacağı yok.

Yerelden oluşturulacak politikalar, aslında merkezi hükümete yol gösterme adına çok daha önemli olacaktır.

Lefkoşa’da oturup, Karpaz ile ilgili planlama ve politikalar oluşturmanın hiçbir mantığı yoktur.

Her ne olursa olsun, yerelden başlayan ve merkeze uzanan bir yapı oluşturmalıyız. Aksi durumda, ekonomik çöküntü kaçınılmazdır.

Merkezdeki yapı ile kırsal da oluşan yapının birbirinden farkını iyi analiz edemez ve bunu üretimden, uzun vadeli politikalara kadar yayamazsak ekonomik çöküntü devam edecektir.

Ben, ilçeleri ayırmanın yanında tüm adayı köy köy çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

Dipkarpaz’da yapılacak işlerin, Kaleburnu köyünde ters tepeceği bir dönemde yaşıyoruz. Bu nedenle, köy köy farklı planlama yapılması gerekmektedir.

Dipkarpaz’da Eko- Agro Turizm yapılacaksa, Kaleburnu köyünde küçükbaş hayvancılık yaygınlaştırılmalıdır.

Vizyon değişmek zorunda! Evet, buna yerelden başlamalıyız.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
YAZARLAR
SON DAKİKA HABERLER
FOTO GALERİ
12345678
VİDEO GALERİ
12345678
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
Haber Scripti