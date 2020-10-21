Yerin Dibine Batsın Seçiminiz!

Her seçim dönemi, siyasi hamle olarak görünen fakat hayatımıza olumsuz etki eden söylemler ve eylemler halkımızda uzun zamanlar unutulmayacak, derin yaralar bırakıyor.

Böyle bir unutulmaz seçimi de yaşamış olduk.

Hiç parmağımın arkasına saklanacak değilim. Dipkarpaz, her seçim dönemi bu ve buna benzer olaylara alışık. Hoşuma mı gidiyor? ASLA!

Ayrımcı, ırkçı, sadece BEN diyen zihniyetten bıktık artık.

Allah aşkına bir Kıbrıs yerlisini ‘’RUMCU’’ ilan etmek veya bir TC kökenliyi ayrımcı dille aşağılamak bize ne katacak?

Bir halka satılmış demek veya diğer bir gruba Türkiye düşmanı demek bize ne kazandıracak?

Bana göre ne bir taraf Türkiye düşmanı olur, ne de diğer taraf kendini satar. Evet, İskele bölgesi seçimin kaderini belirlemiştir.

Oturup bu tabloyu değerlendiren ve şapkasını masaya koyan oldu mu?

Satıldılar, zaten hepsi sonradan vatandaş yapıldı, hepsi Türkiye vatandaşı gibi söylemler sadece günü kurtarır.

İşin daha derinine inmek gerekir. İnsanların bu denli tepki vermesi açıktır çünkü.

Ne yazık ki insanları ayrıştıran sözler ve davranışlar, seçimin son adımını iğrenç bir hale getirdi.

Buna bazı sivil toplum örgütleri, birkaç basın yayın organı da ayak uydurunca, resmen bölündük.

Allah aşkına yıllarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasetine adamış Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar neden bizim düşmanımız olsun ki?

Seçim dönemi konuşulan söylemler ve eylemler lütfen orada kalsın. Gün ‘’BİRLİK’’ olma zamanıdır.

Sen veya Ben siyaseti bitmedikten sonra, ‘’BİZ’’ olamayacağız.

Kim olursa olsun bizi ayrıştıran tek bir kelime ederse, kabullenemiyorum. Ne siyasi olarak, ne de bir arkadaş olarak.

Kucaklayıcı ve toparlayıcı siyaset kazanacak arkadaş. Buna mecburuz!

Herkes sevdiği, sahip çıktığı Karpaz topraklarına yine gelecek ve bu Ada’yı her defasından daha çok sevmeye devam edecek. Buna mecburuz!

Bizden, kimseye düşman olmaz!

Tufan hocanın söylediği gibi 19’u geldi. Şimdi önümüze bakacağız.

Ve şimdi, ülkemiz için birbirimize daha çok sarılmanın ve daha çok çalışmanın tam zamanıdır.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.