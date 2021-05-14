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Yerli sarmısak tezgahtaki yerini buldu

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Doğal antibiyotik olarak da bilinen sarımsağın faydaları saymakla bitmiyor.
Yerli sarmısak tezgahtaki yerini buldu

Ülkedeki en büyük sarımsak üreticilerinden biri olan Kuzucuk köyünde sakin Osman Çalıcıoğlu, sarımsakta bu yıl ürün kalitesinin iyi olduğunu ancak pandemi nedeniyle pazarlamakta sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Doğal antibiyotik olarak da bilinen ve şifalı bitkilerin başında gelen sarımsak ülkemizde de yetişiyor.

Ülke sarımsak ihtiyacının yaklaşık % 50’si İskele de ilçesine bağlı Kuzucuk köyünden sağlanıyor. Kuzucuk Köyünde ki sarımsak üreticilerinden olan Osman Çalıcıoğlu, bu yılki sarımsak hasatının iyi olduğunu ifade ederek salgın nedeniyle pazarlamada bazı sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Sarımsağın diğer bitki ve sebzelere göre oldukça uzun bir sürede yetiştiğini dile getiren Çalıcıoğlu, bu yıl ilk kez İran sarımsağı da ürettiklerini kaydetti.  BRT

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