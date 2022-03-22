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Yıldız Erkek Karması İzmir’e Hazırlanıyor

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Bisiklette Yıldız Erkek Karmamız, 26-27 Mart 2022 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Yol Yarışı’nda pedal çevirecek.
Yıldız Erkek Karması İzmir’e Hazırlanıyor

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Karması, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 26-27 Mart 2022 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası 3. Etap Didim Puanlı Yol Yarışı`nda mücadele edecek.

Yıldız Erkek Karması önemli yarış öncesinde 20 Mart Pazar günü İskele Noyanlar Holidays Homes’da kampa girdi.

Yarış hazırlıklıklarını kamp çalışması ile sürdüren kafile, 24 Mart Perşembe günü Ankara’ya gidecek ve oradan da İzmir’e hareket edecek.

Kafilede Bisiklet Federasyonu Başkanı Salih Yalızat eşliğinde 6 sporcu yer yer alırken yarışın ardından kafile 28 Mart Pazartesi günü adaya dönecek.

2022 sezonunun ikinci yurt dışı yarışına katılacak olan Yıldız Erkek Karması, ilk yurt dışı organizasyonda Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 25-27 Şubat 2022 tarihinde Antalya / Belek'te gerçekleştirdiği Türkiye Şampiyonası 2. Etap Puanlı Yol Yarışları’nda mücadele etmişti.

 

Yalızat: Sıkı çalışıyoruz, derece bekliyoruz

Federasyon başkanı Salih Yalızat konuyla ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Bu sezon ikinci yurt dışı yarışını gerçekleştirecek olan Yıldız Milli Takımımız çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Didim’de yapılacak olan yarış için üç günlük milli takım kampı organize ettik. Sporcularımız yarış için kampta sıkı bir şekilde çalışıyor. İlk yarışta elde ettiğimiz başarılı sonuçların ardından bu yarışta sporcularımızdan derece ve kürsü bekliyoruz.”

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