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Yıldız Karması sezonu zirvede noktaladı

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Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Takımı, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 22-25 Eylül tarihlerinde Kırıkkale'de düzenlediği Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda müthiş başarılara imza attı.
Yıldız Karması sezonu zirvede noktaladı

Bireysel klasmanda Emre Kaplan U17 kategorisinde Türkiye 1’incisi olurken, U15 kategorisinde de Ege Erülkü Türkiye 3’üncülüğü elde etti.

U17 Takımımı ise takımsal klasmanda Türkiye 1’incisi oldu.

 

Madalyalar alındı 1’incilik kupası havaya kalktı

Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda yer alan sporcularımız dün (25 Eylül Pazar) kriteryum etabında da sahne alırken yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde madalya ve kupalarına kavuştular.

Yarış sonunda düzenlenen ödül töreninde Emre Kaplan U17 kategorisinde altın madalyasını, Ege Erülkü ise U15 kategorisinde bronz madalyasını alırken, U17 Takımımız da Türkiye 1’inciliği kupasını havaya kaldırdı.

 

Sezonu zirvede noktaladılar

7. etap ile birlikte Türkiye Bisiklet Şampiyonası sona ererken, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Erkek Takımı da bu sezon 7 yarışta da yer alarak önemli başarılara imza attı. Her yarış daha çok gelişen ve hedefleri yukarıya taşıyan U17 Takımımız, sezonun son yarışında Türkiye 1.’incisi olarak bunu kanıtladı. Kafilemiz sezon sonunda yurda bireysel olarak 1 altın ve 1 bronz madalya yanında 1 de Türkiye 1’inciliği kupası ile dönmenin gururunu yaşıyor.

 

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