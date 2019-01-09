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Yine Ciklos yine kaza, yaralılar var!

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Yaşamını kaybeden 4 kişinin acısı henüz dinmeden Ciglos’ta yine kaza...
Yine Ciklos yine kaza, yaralılar var!

Yaşamını kaybeden 4 kişinin acısı henüz dinmeden Ciglos’ta yine kaza...

Bu akşam meydana gelen kazada yaralıların olduğu öğrenildi.

Kazada yaralananlar Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

Detaylar Az Sonra...

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