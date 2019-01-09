Yine Ciklos yine kaza, yaralılar var!

Yaşamını kaybeden 4 kişinin acısı henüz dinmeden Ciglos’ta yine kaza...
Bu akşam meydana gelen kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Kazada yaralananlar Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.
Detaylar Az Sonra...
Yaşamını kaybeden 4 kişinin acısı henüz dinmeden Ciglos’ta yine kaza...
Bu akşam meydana gelen kazada yaralıların olduğu öğrenildi.
Kazada yaralananlar Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.
Detaylar Az Sonra...
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