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YKP, Atina’da Avrupalılar Forumu’na katılacak

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Avrupa Sol Partisi’nin (EL) öncülüğünde, Atina‘da gerçekleştirilecek Avrupalılar Forumu‘nda Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) de gözlemci olarak yer alacak. Forum; “Barış, sosyal ve iklim adaleti, küresel insan güvenliği için” başlığı ile gerçekleşecek
YKP, Atina’da Avrupalılar Forumu’na katılacak

YKP, Atina’da Avrupalılar Forumu’na katılacak

6. Avrupalılar Forumu21-23 Ekim tarihlerinde Atina’da gerçekleştirilecek, YKP; Genel Sekreter Murat Kanatlı ve ayrıca 2 kişilik heyetle toplantılarda gözlemci olarak yer alacak. Yüzlerce siyasi parti, sendika, emek örgütünün katılacağı toplantılarda emek mücadelesinden, ekolojiye, göçmen haklarından toplumsal cinsiyet eşitliğine dair mücadelelere çeşitli başlıklar, “barış, sosyal ve iklim adaleti, küresel insan güvenliği için” başlığı ile gerçekleşecek.

İlk gün oturumu: Barışı nasıl inşa edeceğiz?

21 Ekim’de Forum 14.30’da açılış oturum ile başlayacak. Forum ayni anda farklı paralel oturumlarla devam edecek ve 23 Ekim Pazar günü de tamamlanacak. İlk gün oturumları; “Barışı nasıl inşa edeceğiz”, “Sağlıkta kamusal sağlık hizmetleri” konulu konferaslarla başlayıp,  “Avrupalıların temelleri: Savaş zamanlarında enerji sektörünün sosyo-ekolojik dönüşüm olanakları” ile devam edecek. “Avrupa için yeni bir sosyal ve ekolojik pusula” başlıklı politik konferans ile de sonra erecek.

İkinci Gün: ‘Feminist’, ‘Gençlik’, ‘Kültür’ ve ‘Sendikacılar’ asambleleri de gerçekleştirilecek

22 Ekim Cumartesi günü ayrı ayrı ‘Feminist, Gençlik, Kültür ve Sendikacılar’ asambleleri de gerçekleştirilecek. Ayrıca “Konut hakkı: spekülasyon nasıl yenilir”, “Savaşın dönüşüne karşı, barış ve silahsızlanma için: yeni bir kolektif güvenlik”, “Sol mevcut enerji krizini nasıl ele alabilir”, “Enerji yoksulluğu ve gıda krizi: iklim hedefleri nasıl takip edilir”, “Avrupa’nın Geleceği: Demokratik mi, distopik mi?” başlıklı oturumları da gerçekleşecek.

Üçüncü Gün: Mevcut zorluklara yanıt olarak dayanışma

23 Ekim Pazar günü ise “Mevcut zorluklara yanıt olarak dayanışma” başlıklı oturum ile başlayacak ve sonuç bildirgesi ve eylem planlarının konuşulup 7. Avrupalar Forumu‘nun hazırlıklarının başlatılacağı Değerlendirme Oturumu ile forum sona erecek.

YKP heyeti, 20 Ekim’de adadan ayrılacak ve 23 Ekim’de adaya dönecek.

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