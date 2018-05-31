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YSK, adayların geçici ilanında düzeltme yaptı

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Demokrat Parti'nin Esentepe Belediye Meclis Üyeliği ve Dipkarpaz Belediye Meclis Üyeliği seçimleri için yaptığı adaylık başvurularında cinsiyet kotasına uymadığı için aday listesini iptal etti
YSK, adayların geçici ilanında düzeltme yaptı

24 Haziran Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için başvuran adayları geçici olarak dün ilan eden YSK, bu akşam yayımladığı 20 numaralı duyuruyla geçici ilanda da düzeltme yaptı.
 
Düzeltilerek yeniden ilan edilen adaylara her türlü yasal itirazın yarın saat 08.00’den 18.00’e kadar ilgili İlçe Seçim Kurulu'na yapılabileceği duyuruldu.
Duyuruda, "Yüksek Seçim Kurulu, Demokrat Parti, Esentepe Belediye Meclis Üyeliği ve Dipkarpaz Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinde, 49/2015 sayılı Siyasal Partiler Yasası’nın 28(2) maddesinde yer alan cinsiyet kotasına uymadığından her iki seçim bölgesinde de Demokrat Partinin Belediye Meclis Üyeliği aday listesinin iptal edilmesine ve geçici ilanda düzeltme yapılmasına karar vermiştir" denildi.
Buna göre Girne ilçesindeki Esentepe Belediyesi için Belediye Meclis Üyeliği Adayları geçici olarak şöyle ilan edildi:      
1. Deniz Karlankuş UBP
2. Ali Abanoz UBP
3. Aycan Gürbüz UBP
4. Öznur Yıldız UBP
5. Erol Canselen UBP
6. Musa Erkanat UBP
7.Vait Soytürk UBP
8. İlker Kalkın UBP
                                              
1. Serda Kim CTP
2. Başak Tümkan CTP
3. Fatma Şençağ CTP
4. Lütfü Güneş CTP
5. Hatice Gürbüzer CTP
6.Mehmet Nasiboğlu  CTP
7. Servet Akkılıç  CTP
8. Fazlı Koyu CTP
                                              
1.  Ahmet Aygün YDP
2. Züleyha Emen YDP
3. Engin Şengün YDP
4. Özlem Karlankuş YDP
5. Hakan Kurşun YDP
6.Ahmet Karal YDP
7. Fatma Şamlıyaka YDP
8. Şener Çelik YDP

İskele ilçesindeki Dipkarpaz Belediyesi'nin düzeltilmiş şekliyle geçici ilan edilen belediye meclis üyesi adaları ise şöyle:                               
1. Adem Akın (HP Adayı)
2. Enes Özbayrak (HP Adayı)
3. Besra Yıldız (HP Adayı)
4. Mustafa Çayır (HP Adayı)
5. Kadir Yıldırım (HP Adayı)
6. Suna Kasapoğlu (HP Adayı)
7. Yolcu Pekri (HP Adayı)
8. Çile Kulucan (HP Adayı)
                                              
1. Sinem Dağ (CTP Adayı)
2. Mehmet Büyükdoğan (CTP Adayı)
3. Pınar Sünmez (CTP Adayı)
4. Deniz Ocak (CTP Adayı)
5. Serpil Yeşer (CTP Adayı)
6. Mehmet Aydemir (CTP Adayı)
7. Fatma Erkol (CTP Adayı)
8. Yunus Zengin (CTP Adayı)
                                              
1. Nuray Karakuş (UBP Adayı)
2. Osman Güngör (UBP Adayı)
3. Emin Güngör (UBP Adayı)
4. Dilek Özmenoğlu (UBP Adayı)
5. Süleyman Gül (UBP Adayı)
6. Durmuş Ali İldeniz (UBP Adayı)
7. Emine Yıldızlı (UBP Adayı)
8. Mustafa Aktaş (UBP Adayı)
                                              
1.Murat Çebi (YDP Adayı)
2. Murat Pürtül  (YDP Adayı)
3. Fevzi Özbayrak (YDP Adayı)
4. Hayriye Pürtül (YDP Adayı)
5. Ferhat Yahlioğlu (YDP Adayı)
6. Nazmiye Çebi (YDP Adayı)
7. Necdet Çetin (YDP Adayı)
8. Hatice Yeşer (YDP Adayı)
 

MUHTAR VE İHTİYAR HEYETİ ÜYELİĞİ ADAYLARI DUYURUSU DA DÜZELTİLDİ
YSK, adaylık başvurularını geçici olarak ilan ettiği dünkü 18 numaralı duyurusunda bazı muhtar ve ihtiyar heyeti üyeliği adaylarının başvuru yaptığı yer veya seçim çevresi hatalı duyurulduğu için düzeltilmiş şekliyle yeniden ilan etti.


Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeliklerinde yapılan düzeltilmiş ilan şöyle:
1- LEFKOŞA İLÇESİ
ALAYKÖY  -  ALAYKÖY
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1.            BAHRİ KIR                          
2.            MESUT KIR                        
3.            FERDİ ÖDEN                     
4.            BÜNYAMİN ULAŞ                          
5.            ENES SOYKAN                  
6.            MUHARREM FISTIKCI   
7.            BEKİR SARIKAYA             
8.            HUSAFETTİN KARATEKE              
9.            UMUT ULAŞ                     
10.          ŞÜKRAN ACAR                
11.          RAZİYE ULAŞ                    
12.          YAVUZ KANSU                
13.          MEHMET DEMİRAĞ      
14.          MEHMET KARA                               
15.          FATMA SOYKAN          

                  
ALAYKÖY  -  YILMAZKÖY
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1.            OĞUZ ÜÇÖZ                     
2.            MEHMET ATAŞ                
3.            MUSTAFA ŞEVKİ HIZAL
4.            HATİCE ÜÇÖZ                   
DEĞİRMENLİK - BAŞPINAR MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1.            MUSTAFA KÖSEOĞLU  
2.            MEHMET YAZICI                             
3.            TARIK KAHRAMAN        
4.            YAKUP SUİÇMEZ    

                       
DEĞİRMENLİK -  TEPEBAŞI  MAHALLESİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1.            MEHMET AYSIN KARGI
2.            HASAN ÖZGÖKÇEN       
3.            MEHMET ÖZDENİZER   
4.            UĞUR ÇETİNKAYA         
5.            GENÇALİ KUMAŞ      

    
LEFKOŞA  -  KARAMANZADE  MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları         
1.            ADEM YAZICI                   
2.            BİRDAL YURDAIŞIK        
3.            HÜSAMETTİN  ÇOLLO   
4.            SEHER BİRİCİK                  
5.            MERT KÖROĞLU      

                      
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1.            ÖKKEŞ EVRAN                 
2.            BERNA YASAV                 
3.            ŞEVKET KILINÇ                 
4.            YASİN ÜÇTAŞ                   
5.            ÇAĞAN TEKİN                  
6.            SÜLEYMAN FİLİZ                            
7.            KADRİYE KÖROĞLU       
8.            GÖNÜL YURDAIŞIK        
9.            AHMET ŞAHİN                 
10.          FERİDE TOKMAK                            
11.          YAĞMUR CUŞAR                            
12.          FİLİZ ÇOLLO    

                 
LEFKOŞA  -  YENİCAMİ  MAHALLESİ
Muhtarlık Adayları         
1.            FATMA KESMECİ                            
2.            BELGİN ARZUHAN                         
3.            AYŞEN HAMİTOĞLU      
4.            MEHMET ÇAMIR                            
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1.            HASAN AKKUŞ                
2.            CUMA KAVUNCUOĞLU              
3.            VAHAP BAYSAL                               
4.            ADNAN GETİRMEZ        
5.            MUSTAFA ASI      

           
LEFKOŞA  -  YENİŞEHİR  MAHALLESİ
                Muhtarlık Adayları         
1.            MUSTAFA METİN BIÇKICIOĞLU              
2.            YAŞAR ARACI                   
3.            YUSUF ŞİMŞEK                
                                              
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1.            MEHMET MAHMUT AŞKAROĞLU                          
2.            TANER KARAKAŞLI         
3.            ETHEM BİNİCİ                  
4.            RAMAZAN KURBAN      
5.            MUSTAFA DENİZGEZEN              
6.            RAŞİT SÖZALP                  
7.            FADIL SÜTCÜLER            
8.            BÜLENT GÜRSOY ERSOY             
9.            MUSTAFA İLKBAHAR    
10.          EMİN SABANCIOĞULLARINDAN             

2-GAZİMAĞUSA İLÇESİ:
GEÇİTKALE - NERGİSLİ
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1.            Sezar Gıraç        
2.            Halil Ada             
3.            Kaşif Kusetoğulları
4.            Ünal Kadı           
5.            Mehmet Yağcı 
6.            Kamil Şenkaya 
7.            Mete Aykent   
8.            Pervin Uzun      


GAZİMAĞUSA - MUTLUYAKA MAH.
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1.            Şengül Kaleci    
2.            Ahmet Kaplan  
3.            Sabit Altınok     
4.            Behcet Harmancıoğlu
5.            Hasan Yelkanat
6.            Kaan Kaymak Yelkanat
7.            Bülent Dirensoy              
8.            Osman Özgem 

VADİLİ - VADİLİ               
Muhtarlık Adayları         
1.            Tüner Öksüzoğlu            
2.            Murat Sapsızoğlu           
3.            Ramazan Kolay
4.            Mustafa Kara   
5.            Mustafa Güven      

       
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1.            Gül Korkmaz     
2.            Eren Koçak        
3.            Pembe Özuğurlu            
4.            Süleyman Ağa  
5.            Hasan Vurgun  
6.            Hüseyin Topal  


YENİBOĞAZİÇİ - MORMENEKŞE
Muhtarlık Adayları         
1.            Ertoğrul Gazi     
2.            Saim Aytürk    

 
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1.            Hanım Alman   
2.            Esat Bıyıklıgil     
3.            İlkay Erdoğuş    
4.            Sıdıka Ergazi      


YENİBOĞAZİÇİ - YENİBOĞAZİÇİ
Muhtarlık Adayları         
1.            Burhan Özdemirciler
2.            Hilmi Şenyapılı 
3.            Bilal Özveli  

      
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1.            Şermin Kasap   
2.            Süleyman Dinleyici
3.            Çiğdem Özmusalar
4.            Gül İkinci            
5.            Yusuf Akbelli    
6.            Adem Özkan    
7.            Aliye Yaba          
8.            Yusuf Sezerli     
9.            Rahme Fahlıoğulları

3- GİRNE İLÇESİ
LAPTA - BAŞPINAR MAHALLESİ
Muhtarlık  Adayları
1             Ersin Çakır
2             Suna Yıldırım
3             Coşkun Yılmaz
İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
1             Taştan Yılmaz
2             Mehmet Yılmaz
3             Gülden Bülbül
4             Reyhan Özdil
5             İbrahim Yaman
6             Erkin Dağaştı
7             Mehmet Koca
8             Ayfer Yılmaz


LAPTA - YAVUZ MAHALLESİ
Muhtarlık  Adayları
1             Halil Gülerman
2             Gaye Temel
               
İhtiyar  Heyeti  Üyeliği  Adayları
1             Hediye Gülerman
2             Hüseyin Gülerman
3             Cihan Fotalı

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