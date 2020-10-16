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YSK'ya rağmen Anket savaşları! Adil Gür'den sonra Gezici'de açıkladı! Gezici tutuklanabilir!

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YSK'ya rağmen Anket savaşları! Adil Gür'den sonra Gezici'de açıkladı!
YSK'ya rağmen Anket savaşları! Adil Gür'den sonra Gezici'de açıkladı! Gezici tutuklanabilir!

YSK'ya rağmen Anket savaşları! Adil Gür'den sonra Geici'de açıkladı!

Gezici Araştırma Merkezi'nin ikinci tur anketinin dijital kitapçık halinde yayınlanması sonrasında Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici hakkında Polis Genel Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilirken, Murat Gezici'nin tutuklanması bekleniyor.

Gezici anketinde Tatar'ın kazanacağını öne sürerken Türkiye'nin ilk anket şirketlerinden AG Direktörü  Adil Gür ise Akıncı'nın seçimi farkla kazanacağını, sonucu bilmez ise mesleği bırakacağını açıkladı.

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