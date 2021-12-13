Yüksek Hemşire Filiz Uzun TDP'den Lefkoşa kontenjan adayı oldu

TDP Milletvekili adaylarını açıkladı. Özellikle bazı isimler dikkat çekti.

Lefkoşa'da çok sevilen yüksek Hemşire Filiz Uzun TDP'den kontenjan adayı oldu. Uzun TDP Lefkoşa 5. sıradan milletvekili adayı oldu.

FİLİZ UZUN Kimdir?

1972 Baf’ta doğan Filiz Uzun ilk, orta ve Liseyi Güzelyurt’ta tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek okulunda Lisans eğitimini, Marmara Üniversitesi- Yakın Doğu Üniversitesinde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim dalında Yüksek Lisansını bitirdi.

1999 yılında başladığı meslek yaşamına Sağlık Bakanlığı LBND Hastanesi Ortopedi ve Üroloji bölümlerinde 5 yıl Hemşirelik yaparak başladı. 2003 yılında Öğretmen Hemşire kadrosuna geçerek Hemşirelik Meslek Yüksek okulunda öğretmenlik yaptı. 2 yıllık olan Hemşirelik okulunun YDÜ ile yapılan protokol ile 4 yıllığa geçmesinde kurucu üyelik yaptı. 2009 yılına kadar Hemşirelik Yüksek Okulunda Öğretim görevlisi olarak çalıştı. Lefke Üniversitesinde yarı zamanlı Öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2009 yılından beridir de Sağlık Bakanlığında Öğretmen Hemşire olarak Hemşirelerin Hizmet içi eğitimlerinde ve Halkın Sağlık Eğitimlerinde görev yapmaktadır.

Uzun yıllar Lefkoşa Merkezi Cezaevinde genç mahkumlara ve kadın mahkumlara eğitimler verdi. Sivil Savunma Eğitimcilerine, arama-kurtarma ekiplerine eğitimler vermektedir.

2010 yılında AB projesi olan “Uluslararası Aile İçi Şiddet Eğitimci Eğitimi” aldıktan sonra Çeşitli Belediyelerle çalışarak Aile İçi Şiddet eğitimleri verdi. Lefkoşa Belediyesi, Değirmenlik Belediyesi Dikmen Belediyesi, Karpaz ve Yeni Boğaziçi Belediyelerinin çalışanlarına Evde Bakım eğitimleri verdi.

2012 yılından 2015 yılına kadar kendi yaptığı projede 16 Belediye ile çalışarak “Meme Kanseri Farkındalık Seminerleri” verdi. 2015 yılından beri Sağlık Bakanlığı adına başlattığı ve halen sürdürmekte olduğu İlk Yardım Sertifika kurslarını ayda iki kez olmak üzere halen devam etmektedir. KKTC’de ilk yardım sertifika programı ile yetiştirdiği 1600 kişi bulunmaktadır.

2019 yılında AB Projesi olan VE WAVE’in organize ettiği “Yaşlı İstismarı” ile ilgili Viyana’da yapılan eğitime KKTC’yi temsilen davet aldı. Aldığı eğitimleri “Yaşlı Bakımı ve İstismarı” konulu bir panel yaparak yaşlı ile çalışan kişilerle paylaştı.

Pandemi döneminde Lefkoşa PCR merkezlerinin sorumluluğunu üstlenerek 7 ay boyunca haftanın her günü çalışarak ülkesine önemli hizmetler sundu. Birçok Belediyenin, 40 özel labaratuarın ve bazı üniversitelerin sağlık çalışanlarına PCR/antijen eğitimleri vererek Antijen merkezlerinin kurulmasına katkı sağladı. Bu görevinden alındıktan sonra tekrar İlk yardım eğitimlerini başlattı.

Hemşireler Birliği, KTAMS ve Hemşireler ve Ebeler Sendikalarının üyesidir.

20 yaşında bir kız evlat sahibi olan bekar bir annedir.

Yenidüzen Gazetesinin Pazar eki olan Adres Kıbrıs dergisinde uzun yıllar Sanat ve Sporla ilgili, zaman zaman da Gaile dergisinde yazılar yazdı.

Çeşitli sporlar yapan Uzun bir bisiklet sürücüsüdür.

Ülkesindeki sorunlara duyarlı bir aktivistir. Yabancı dil olarak İngilizce bilmektedir.